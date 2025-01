Nova avenida de Curitiba entra na reta final de obras. Veja como está!

As obras viárias da nova Avenida Victor Ferreira do Amaral, no Tarumã, em Curitiba, entraram na reta final. Segundo a prefeitura, a previsão de conclusão da nova pavimentação em concreto é fevereiro. A avenida integra o Lote 4 de obras do projeto do Novo Inter 2 e vai servir como corredor do transporte entre Curitiba e Pinhais.

Após a finalização, todas as faixas serão liberadas ao trânsito, o que promete acabar com os congestionamentos gigantes no trecho. Neste momento, o trânsito está liberado com bloqueios pontuais e parciais apenas nos locais onde a empresa trabalha para finalizar a pavimentação.

Eduardo Pimentel, prefeito de Curitiba, afirmou que a entrega da obra promete um impacto positivo imediato no trânsito. “Estamos trabalhando com toda a agilidade necessária para concluir essa obra e devolver a via à população, garantindo um impacto imediato na mobilidade e na qualidade de vida dos motoristas e pedestres que utilizam essa importante ligação da cidade”, afirmou o prefeito Eduardo Pimentel, sobre a nova Avenida Victor Ferreira do Amaral.

A avenida é uma das mais importantes da cidade, dá acesso a vários bairros e faz ligação de Curitiba com os municípios de Pinhais e Piraquara. Ela está sendo completamente requalificada para a circulação dos ônibus elétricos do Novo Inter 2. São 3.866 metros de intervenções, divididos entre as duas pistas. A obra foi polêmica, já que para abrir espaço para o Inter 2 foi necessário o corte de várias árvores em um trecho extenso da avenida.

Corte de árvores para obras na Victor Ferreira do Amaral causou desconforto em muitos curitibanos. Foto: Aquivo.

Corredor com a Região Metropolitana de Curitiba

O trecho de obras vai da Rua Dom Manuel da Silveira D’Elboux até a Professor Eduardo Correia de Lima. São 1.990 metros na pista da direita e 1.876 metros na pista da esquerda.

A obra inclui a implantação de uma faixa extra por sentido dedicada ao transporte público, para permitir que o Inter 2, o Interbairros II e outras linhas de ônibus circulem sem competir com o tráfego geral, proporcionando viagens mais rápidas e beneficiando os usuários de ônibus.

Segundo a prefeitura de Curitiba a revitalização contempla ainda novas calçadas, ciclovia, reforma e ampliação de pontos de estação-tubo, iluminação, sinalização viária e arborização, além do novo sistema de drenagem, que já foi instalado para garantir a durabilidade da obra e evitar alagamentos.

A finalização das novas calçadas, amplas e acessíveis, e do paisagismo não exigirá interrupção para os motoristas.

Nova avenida de Curitiba: em que pé está a obra?

Neste momento equipes realizam a concretagem em três pontos específicos: próximo ao Ginásio do Tarumã, nos arredores do pátio do Detran e no cruzamento da Avenida Victor Ferreira do Amaral com a Rua Professora Olga Baster – outra via que foi totalmente requalificada e, junto com a Rua Professor Nivaldo Braga, passou a compor um novo binário que conecta os bairros Cajuru e Tarumã, reforçando outro importante programa de mobilidade urbana na cidade, o BRT Leste-Oeste.

Após a conclusão das obras, a via terá um novo corredor verde com o plantio de espécies nativas, como Manacá-da-serra.

Prazos de execução

Dada a complexidade da iniciativa, as obras foram organizadas em lotes, cada um com prazo de 18 meses para conclusão, a partir da emissão da ordem de serviço.

Atualmente, estão em andamento intervenções em 35 das 77 ruas previstas, distribuídas por bairros como Tarumã, Capão da Imbuia, Fanny, Capão Raso, Mercês, Campina do Siqueira, Portão e Xaxim.

Além disso, o projeto inclui, no bairro Santa Quitéria, a criação de novas estações-tubo, melhorias na Fonte de Jerusalém e revitalização do Centro de Esporte e Lazer.

As licitações dos lotes ocorreram em etapas distintas, respeitando os trâmites legais da administração pública, o que também levou a cronogramas de início diferentes para cada um. É importante destacar que o prazo de 18 meses se refere ao conjunto de obras de cada lote, e não ao tempo necessário para concluir cada rua. À medida que as intervenções são finalizadas, as vias são liberadas para a população, garantindo que os benefícios sejam entregues de forma contínua.

Alguns trechos já foram concluídos, como o binário formado pelas ruas Major Vicente de Castro e Maestro Francisco Antonello (Lote 2), o binário das ruas Osmário de Lima e Engenheiro Alberto Monteiro de Carvalho (Lote 4), além das ruas Alcides Munhoz e Carlos de Paula Soares (Lote 5).