Megaobra em Curitiba deixa passageiros “sem rumo”; Cadê o ponto?

As obras na Avenida Victor Ferreira do Amaral – via importante e movimentada de Curitiba -, estão causando transtornos para quem precisa passar pela região do Tarumã. Além do trânsito intenso formado pelos bloqueios temporários de algumas pistas, quem também está sofrendo com toda a situação são as pessoas que utilizam o transporte coletivo que passa pela região. Pontos retirados e linhas alternativas deixam milhares sem saber onde pegar o ônibus para deslocamento.

Na avenida e perto dela estão concentrados diversos comércios e outros serviços, como shopping, faculdade, Detran e o Colégio Militar de Curitiba. Ou seja, naturalmente essa é uma região de muito movimento. Entretanto, desde o início do ano, com a continuidade das obras do Complexo do Viaduto do Tarumã, alguns pontos de ônibus foram retirados e a situação ficou caótica.

Trabalhando em uma loja no bairro, Stefani Antunes de Almeida conta que as pessoas estão ficando sem opções para chegar até o serviço. Ela explica que utilizava a linha Sagrado Coração, que possui como ponto de partida o Terminal do Bairro Alto e a Praça Santos Andrade, e descia em frente ao Jockey Plaza Shopping. Mas, de acordo com ela, há cerca de três semanas a prefeitura alterou essa linha. “Então não temos mais acesso a ele [ônibus]”, diz.

Stefani completa afirmando que a linha que utilizava não é a única que sofreu alterações. “São vários ônibus que passavam aqui na Victor [Ferreira do Amaral], mudou totalmente a situação e não estão mais passando. Todos eles estão sendo substituídos por um X42, mas ele só liga Capão da Imbuia e Cabral. Então, a galera que mora para os outros lados ficou totalmente prejudicada em relação a isso”, reclama.

Agora, sem o ponto perto do trabalho e com as mudanças nas linhas, Stefani também teme pela segurança, pois precisa andar algumas quadras durante a noite. “A gente fecha a loja 22 horas, mas para pegar o ônibus está sendo 23 horas”.

Citada por Stefani, a linha X42 – ESPECIAL CABRAL / C. IMBUIA é temporária e foi criada para atender os passageiros afetados pelos desvios provocados pelas obras do Complexo do Viaduto do Tarumã. Conforme informações da Urbanização de Curitiba (Urbs), começou a operar no dia 10 de agosto.

De acordo com a lojista, essa é a única linha que está passando em frente ao shopping. “Mas agora nem sei se vai passar mais porque eles estão fechando o ponto. Eles estão quebrando toda a rua em frente ao ponto e acho que vão interditar também”.

Apesar de ter sido criada para ajudar na situação, os passageiros não estão felizes com essa alternativa. “É um ônibus pequeno e vai lotado, vai todo mundo socado nele”, comenta Stefani. Ela ainda aponta que o coletivo passa a cada meia hora e não coincide com os horários das outras linhas, aumentando o tempo de espera.

Quem também está convivendo diariamente com a demora dos ônibus na região do Tarumã é Luiz Buzzatto. Ele reclama da falta de informações por parte da prefeitura sobre as mudanças no trânsito e a instalação da linha temporária. “O pessoal não sabe o horário, onde vai passar. Tanto que a gente tem um grupo de lojistas onde o pessoal mesmo está se ajudando”, comenta.

Buzzatto utiliza o transporte público no período noturno e, conforme relata, precisa esperar de 20 minutos a uma hora para conseguir pegar o ônibus. Insatisfeito, ele pede uma resposta do município sobre a liberação da avenida.

“Geralmente tem uma via só que está funcionando, as outras estão em obras. Então acredito que é um descaso nessa parte da prefeitura em relação à rotina da gente que está sendo afetada, tanto por consequência dos ônibus, tanto financeiramente para quem estuda ou trabalha fora daqui”.

É pra melhorar, mas está complicado!

Moradora de Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), Ednalva Paixão Silva aguarda também precisou se adequar aos novos horários e linhas para evitar atrasos no serviço, localizado no Tarumã.

Ednalva explica que antes pegava um ônibus sentido Santa Felicidade e parava em um ponto próximo ao Detran. Com a retirada desse tubo, agora ela precisa seguir até o Bairro Alto para pegar outro ônibus e voltar para a região do Tarumã. “E mesmo assim fica um pouco difícil porque tem muito atraso. As vezes os ônibus não chegam no horário”.

“Complicou bastante porque nosso deslocamento ficou mais longe. As vezes acontece de trocar a rota e acaba dando essa atrapalhada, essa confusão. A gente entende que é para uma melhoria, mas não deixa de ser complicado porque atrapalha um pouco a nossa vida”, desabafa.

E aí, prefeitura?

Procurada pela reportagem da Tribuna do Paraná para falar sobre o prazo da obra, a Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) informou, por meio de nota, que a previsão de execução do projeto são 15 meses e agosto é o décimo mês.

“Portanto, a Prefeitura tem até dezembro para concluir o pavimento, em concreto, da Av. Victor Ferreira do Amaral. A partir de janeiro, será feito o calçamento e, nessa fase, a Urbs já poderá começar a trazer os pontos de ônibus para seus antigos lugares”, disse a Smop.

Também procurada, a Urbs reiterou que as “alterações de itinerários de ônibus por conta das obras para a implantação do novo Inter 2 na Avenida Victor Ferreira do Amaral, no bairro Tarumã, são planejadas de maneira a impactar o menos possível o deslocamento dos passageiros. Trata-se de uma obra de grande porte, que trará vários benefícios e inovações para a população, e que tem como reflexo, durante a fase de implantação, alterações e bloqueios de trânsito na região.”

Segundo a Urbs, para minimizar esse impacto, foram colocadas em operação duas linhas de ônibus especiais temporárias – a X42 Especial Cabral/C.Imbuia e a X45 Bairro Alto/C.Imbuia.

“As linhas vão funcionar até o término das obras. A Urbs monitora o fluxo de passageiros e de ônibus e poderá, se for necessário, fazer novas alterações para melhorar o deslocamento dos passageiros durante o período”.

Confira o restante da nota na íntegra:

“A linha X42 Especial Cabral/C.Imbuia tem itinerário pelas ruas dos Funcionários, Jaime Balão, Padre Germano Mayer, Augusto Stresser, Av. N. Sra. da Luz, Av. Mal. Humberto Alencar Castelo Branco, Av. Victor Ferreira do Amaral e Prof. Nivaldo Braga, no sentido Terminal Capão da Imbuia, e pelas ruas Ronald José Carboni, Francisco Mota Machado, Nivaldo Braga, Prof. Benedito Conceição, Prof.ª Olga Balster, Av. Victor Ferreira do Amaral, Av. Mal. Humberto Alencar Castelo Branco, Av. N. Sra. da Luz, Valdívia, Augusto Stresser, Padre Germano Mayer, Jaime Balão e dos Funcionários, sentido Terminal Cabral.

A linha funciona todos os dias, com intervalo de 13 minutos nos horários de pico e 26 minutos fora do horário de maior movimento.

No Terminal Capão da Imbuia, a linha utiliza a plataforma de embarque/desembarque da linha 021 Interbairros II (anti-horário). Já no Terminal Cabral, a linha utilizará a plataforma de embarque/desembarque da linha 020 Interbairros II (horário).

Os passageiros com destino ao Cabral poderão utilizar a linha Interbairros II ou a linha especial Cabral/C.da Imbuia e ir até o Terminal Capão da Imbuia e de lá pegar uma linha direta até o bairro. A linha vai funcionar todos os dias, com intervalo de 13 minutos nos horários de pico e 26 minutos fora do horário de maior movimento. Mais informações podem ser obtidas no site da Urbs.

Para atender os usuários do Terminal Bairro Alto, que faziam conexão na estação-tubo Detran, a linha especial Ligeirinho X45 Bairro Alto/C.Imbuia realiza o itinerário do Terminal Bairro Alto até o Terminal Capão da Imbuia, parando na estação-tubo China.

No Terminal Capão da Imbuia, a linha utilizará a plataforma de embarque/desembarque da linha 023 Inter 2 (anti-horário), sentido Cabral. A linha opera todos os dias, com intervalo de 13 minutos no horário de pico e 20 minutos fora do horário de maior movimento. Durante o período das obras, as estações-tubo Detran e Circulo Militar estarão desativadas.”

Novos desvios no Tarumã

Desde a última sexta-feira (23) as linhas 380-Detran/Vicente Machado e 030-Interbairros III terão novos desvios. A linha 380 Detran/Vic. Machado, que já vinha realizando desvio desde 10/8 pelas ruas Pe. Germano Mayer, Prof. Brandão, Nossa Senhora da Luz, Humberto de Alencar Castelo Branco, Nossa Senhora da Penha, Guilherme Born, Urbano Lopes, Roberto Cichon, Agamenon Magalhães, Victório Vizinoni, Osmário de Lima e Nivaldo Braga e Professora Antônia Reginato Vianna, seguirá, a partir desta sexta-feira (23), deste trecho até a Rua Olga Balster, com pronto final provisório no cruzamento com a Rua 21 de Junho, no sentido bairro. Anteriormente, o desvio estava sendo realizado pela Alameda José Agostinho dos Santos.

No sentido centro, saindo da Olga Balster, o ônibus segue pela Rua Victor Vizioni, Konrad Adenauer, Dante Angelote, José Zgoda, Dep. Antônio Lopes Júnior, Rodovia BR-476, Raphael Papa e Affonso Penna.

Já a linha 030- Interbairros III, que liga os Terminais Capão Raso e Santa Cândida, terá desvio de itinerário pela Rua Paulo Kissula entre a Engenheiro Alberto Monteiro de Carvalho e Avenida Victor Ferreira do Amaral.

