Linhas de ônibus de Curitiba têm novos desvios para obras em bairro; confira

Veja lista com as mudanças!

Duas linhas de ônibus de Curitiba terão desvios a partir desta sexta-feira (23), devido ao bloqueio de trânsito por conta das obras do novo Inter 2 e da etapa de pavimentação na Avenida Victor Ferreira do Amaral, no bairro Tarumã. Segundo a Urbanização de Curitiba (Urbs), a mudança atinge as linhas 380-Detran/Vicente Machado e 030-Interbairros III. Veja detalhes abaixo.

Linha Detran/Vicente Machado

A linha 380 Detran/Vicente Machado, que já vinha realizando desvio, desde o dia 10 de agosto, pelas ruas Pe. Germano Mayer, Prof. Brandão, Nossa Senhora da Luz, Humberto de Alencar Castelo Branco, Nossa Senhora da Penha, Guilherme Born, Urbano Lopes, Roberto Cichon, Agamenon Magalhães, Victório Vizinoni, Osmário de Lima e Nivaldo Braga e Professora Antônia Reginato Vianna, seguirá, a partir desta sexta-feira, deste trecho até a Rua Olga Balster, com ponto final provisório no cruzamento com a Rua 21 de Junho, no sentido bairro. Anteriormente, o desvio até o final da linha estava sendo realizado pela Alameda José Agostinho dos Santos.

No sentido Centro, saindo da Olga Balster, o ônibus seguirá pela Rua Victor Vizioni, Konrad Adenauer, Dante Angelote, José Zgoda, Dep. Antônio Lopes Júnior, Rodovia BR-476, Raphael Papa e Affonso Penna.

Linha Interbairros III

Já a linha 030-Interbairros III, que liga os Terminais Capão Raso e Santa Cândida, terá desvio de itinerário pela Rua Paulo Kissula entre a Engenheiro Alberto Monteiro de Carvalho e Avenida Victor Ferreira do Amaral.

Linhas Temporárias

Com as obras na Victor Ferreira do Amaral, a Urbs colocou em operação, desde o dia 10 deste mês, duas linhas de ônibus especiais temporárias – a X42 Especial Cabral/C.Imbuia e a X45 Bairro Alto/C.Imbuia – para minimizar o impacto dos bloqueios no deslocamento dos passageiros da região. As linhas vão operar até o final das obras.

A linha X42 Especial Cabral/C.Imbuia tem itinerário pelas ruas dos Funcionários, Jaime Balão, Padre Germano Mayer, Augusto Stresser, Av. N. Sra. da Luz, Av. Mal. Humberto Alencar Castelo Branco, Av. Victor Ferreira do Amaral e Prof. Nivaldo Braga, no sentido Terminal Capão da Imbuia, e pelas ruas Ronald José Carboni, Francisco Mota Machado, Nivaldo Braga, Prof. Benedito Conceição, Prof.ª Olga Balster, Av. Victor Ferreira do Amaral, Av. Mal. Humberto Alencar Castelo Branco, Av. N. Sra. da Luz, Valdívia, Augusto Stresser, Padre Germano Mayer, Jaime Balão e dos Funcionários, sentido Terminal Cabral.

A linha funciona todos os dias, com intervalo de 13 minutos nos horários de pico e 26 minutos fora do horário de maior movimento. No Terminal Capão da Imbuia, a linha utiliza a plataforma de embarque/desembarque da linha 021 Interbairros II (anti-horário). Já no Terminal Cabral, a linha utilizará a plataforma de embarque/desembarque da linha 020 Interbairros II (horário).

Os passageiros com destino ao Cabral poderão utilizar a linha Interbairros II ou a linha especial Cabral/C.da Imbuia e ir até o Terminal Capão da Imbuia e de lá pegar uma linha direta até o bairro. A linha vai funcionar todos os dias, com intervalo de 13 minutos nos horários de pico e 26 minutos fora do horário de maior movimento. Mais informações podem ser obtidas no site da Urbs.

Ligeirinho temporário

Para atender os usuários do Terminal Bairro Alto, que faziam conexão na estação-tubo Detran, a linha especial Ligeirinho X45 Bairro Alto/C.Imbuia realiza o itinerário do Terminal Bairro Alto até o Terminal Capão da Imbuia, parando na estação-tubo China.

No Terminal Capão da Imbuia, a linha utilizará a plataforma de embarque/desembarque da linha 023 Inter 2 (anti-horário), sentido Cabral. A linha opera todos os dias, com intervalo de 13 minutos no horário de pico e 20 minutos fora do horário de maior movimento.

Durante o período das obras, as estações-tubo Detran e Circulo Militar estarão desativadas.

Desvios

Além destas alterações, outras linhas já vêm fazendo desvios por conta das obras. As alterações são comunicadas por cartazes dentro dos ônibus das linhas e os horários podem ser conferidos no site da Urbs ou no aplicativo Curitiba App.

Desde 10 de agosto, as linhas 021 Interbairros II (anti-horário) e 023 Inter 2 (anti-horário) realizam desvio de itinerário pela Pres. Affonso Camargo (pista lenta), Urbano Lopes, Guilherme Born, Nossa Senhora da Penha e Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, sentido Praça das Nações.

As linhas 020 Interbairros II (horário) e 022 Inter 2 (horário) realizam desvio de itinerário pela Humberto de Alencar Castelo Branco, Oyapock, Gov. Agamenon Magalhães e Affonso Camargo (canaleta), sentido Terminal Capão da Imbuia.

As linhas 372 Tarumã e 373 Alto Tarumã realizam desvio de itinerário pelas ruas Padre Germano Mayer, Prof. Brandão, Nossa Senhora da Luz, Humberto de Alencar Castelo Branco, Nossa Senhora da Penha, Guilherme Born, Urbano Lopes, Roberto Cichon, Gov. Agamenon Magalhães, Victório Vizinoni, Osmário de Lima, Prof. Nivaldo Braga, 21 de Junho e Prof.ª Olga Balster, no sentido bairro, e pelas ruas Konrad Adenauer, Dante Angelote, José Zgoda, Dep. Antônio Lopes Júnior, Rodovia BR-476, Raphael Papa e Av. Affonso Penna, sentido centro.

Desde o dia 19 de agosto, a linha 307 B. Alto /Sta Felicidade passou a fazer desvio pela Av. Mal Humberto de Alencar Castelo Branco, Av. Nossa Senhora da Luz, ruas Fagundes Varela, Amazonas de Souza Azevedo, Fúlvio José Alice, Dante Angelote, Percy Feliciano de Castilho, Antônio Cândido Cavalim e José de Oliveira Franco, sentido Terminal Bairro Alto, e pelas ruas José Veríssimo, Konrad Adenauer, Dante Angelote, José Zgoda, Dep. Antônio Lopes Júnior, Rodovia BR-476 e Raphael Papa, sentido centro.

Os usuários da estação-tubo China interessados em se deslocar sentido Terminal Bairro Alto deverão utilizar a linha X45–Especial B.Alto/C. Imbuia ou as linhas 030–Interbairros III e III e 372-Tarumã nos pontos de parada próximos.

A linha 375-Sagrado Coração faz desvio de itinerário, desde o dia 19, pelas ruas Padre Germano Mayer, Prof. Brandão, Av. Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, Av. Nossa Sra. da Luz, Fagundes Varela, Amazonas de Souza Azevedo e Dante Angelote, sentido bairro, e pelas ruas José Zgoda, Dep. Antônio Lopes Júnior, Rodovia BR-476, Raphael Papa e Av. Affonso Penna, sentido Centro.

A Urbs informou que monitora o fluxo de passageiros e de ônibus e poderá, se for necessário, fazer novas alterações para melhorar o deslocamento dos passageiros durante o período.

