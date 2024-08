Novas linhas de ônibus vão ajudar passageiros em bloqueio de avenida de Curitiba

Duas linhas temporárias de ônibus vão começar a circular neste sábado (10) em Curitiba para atender os passageiros afetados pelo bloqueio de trânsito no bairro Tarumã. No local estão acontecendo obras para a implantação do novo Inter 2 e mudança de pavimentação na Avenida Victor Ferreira do Amaral.

As linhas X42 Especial Cabral/C.Imbuia e X45 Bairro Alto/C.Imbuia vão funcionar até o término das obras. Durante o período, outras nove linhas terão desvios. As estações-tubo Detran e Circulo Militar estarão desativadas.

A linha X42 Especial Cabral/C.Imbuia terá itinerário pelas ruas dos Funcionários, Jaime Balão, Padre Germano Mayer, Augusto Stresser, Av. N. Sra. da Luz, Av. Mal. Humberto Alencar Castelo Branco, Av. Victor Ferreira do Amaral e Prof. Nivaldo Braga, no sentido Terminal Capão da Imbuia, e pelas ruas Ronald José Carboni, Francisco Mota Machado, Nivaldo Braga, Prof. Benedito Conceição, Porf.ª Olga Balster, Av. Victor Ferreira do Amaral, Av. Mal. Humberto Alencar Castelo Branco, Av. N. Sra. da Luz, Valdívia, Augusto Stresser, Padre Germano Mayer, Jaime Balão e dos Funcionários, sentido Terminal Cabral.

No Terminal Capão da Imbuia, a linha utilizará a plataforma de embarque/desembarque da linha 021 Interbairros II (anti-horário). Já no Terminal Cabral, a linha utilizará a plataforma de embarque/desembarque da linha 020 Interbairros II (horário).

Os passageiros com destino ao Cabral poderão utilizar a linha Interbairros II ou a linha especial Cabral/C.da Imbuia e ir até o Terminal Capão da Imbuia e de lá pegar uma linha direta até o bairro. A linha vai funcionar todos os dias, com intervalo de 13 minutos nos horários de pico e 26 minutos fora do horário de maior movimento. Mais informações podem ser obtidas no site da Urbanização de Curitiba (Urbs).

Ligeirinho temporário vai atender passageiros do Terminal Bairro Alto

Para atender os usuários do Terminal Bairro Alto, que faziam conexão na estação-tubo Detran, haverá a linha especial Ligeirinho X45 Bairro Alto/C.Imbuia, realizando itinerário do Terminal Bairro Alto até o Terminal Capão da Imbuia, parando na estação-tubo China.

No Terminal Capão da Imbuia, a linha utilizará a plataforma de embarque/desembarque da linha 023 Inter 2 (anti-horário), sentido Cabral. A linha vai funcionar todos os dias, com intervalo de 13 minutos no horário de pico e 20 minutos fora do horário de maior movimento.

Obra no Tarumã desvia linhas de ônibus

Além disso, as obras vão provocar desvios de itinerários. As linhas 021 Interbairros II (anti-horário) e 023 Inter 2 (anti-horário) realizarão desvio de itinerário pela Pres. Affonso Camargo (pista lenta), Urbano Lopes, Guilherme Born, Nossa Senhora da Penha e Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, sentido Praça das Nações.

As linhas 020 Interbairros II (horário) e 022 Inter 2 (horário) realizarão desvio de itinerário pela Humberto de Alencar Castelo Branco, Oyapock, Gov. Agamenon Magalhães e Affonso Camargo (canaleta), sentido Terminal Capão da Imbuia.

A linha 380 Detran/Vic. Machado realizará desvio de itinerário pelas ruas Pe. Germano Mayer, Prof. Brandão, Nossa Senhora da Luz, Humberto de Alencar Castelo Branco, Nossa Senhora da Penha, Guilherme Born, Urbano Lopes, Roberto Cichon, Agamenon Magalhães, Victório Vizinoni, Osmário de Lima, Nivaldo Braga, Antônia Reginato Vianna e Alameda José Agostinho dos Santos, no sentido bairro, e pela José Agostinho dos Santos, Victor Ferreira do Amaral, Konrad Adenauer, Dante Angelote, José Zgoda, Dep. Antônio Lopes Júnior, Rodovia BR-476, Raphael Papa e Affonso Penna, sentido Centro.

As linhas 372 Tarumã, 373 Alto Tarumã e 375 Sagrado Coração realizarão desvio de itinerário pelas ruas Padre Germano Mayer, Prof. Brandão, Nossa Senhora da Luz, Humberto de Alencar Castelo Branco, Nossa Senhora da Penha, Guilherme Born, Urbano Lopes, Roberto Cichon, Gov. Agamenon Magalhães, Victório Vizinoni, Osmário de Lima, Prof. Nivaldo Braga, 21 de Junho e Prof.ª Olga Balster, no sentido bairro, e pelas ruas Konrad Adenauer, Dante Angelote, José Zgoda, Dep. Antônio Lopes Júnior, Rodovia BR-476, Raphael Papa e Av. Affonso Penna, sentido centro.

A linha 307 B. Alto /Sta Felicidade realizará desvio de itinerário pela Humberto de Alencar Castelo Branco, Oyapock, Gov. Agamenon Magalhães, Affonso Camargo (canaleta até o Terminal Capão da Imbuia), Av. Pref. Maurício Fruet e Paulo Kissula, sentido Bairro Alto, pelas ruas Paulo Kissula, Affonso Camargo (pista lenta), Urbano Lopes, Guilherme Born, Nossa Senhora da Penha e Humberto de Alencar Castelo Branco, sentido Praça das Nações.

