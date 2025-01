Crateras e calçadas destruídas: moradores vivem drama com obra em Curitiba

Uma obra em um cruzamento importante do bairro Cajuru, em Curitiba, tem causado transtornos aos moradores. Antes do Natal, a empresa responsável pela requalificação do Ligeirão Leste-Oeste na região abriu crateras nas ruas Senhorinho Gonçalves Pedroso e Nagib da Silva e não voltou mais para concluir os trabalhos.

Conforme o morador Leandro Vozniak, além dos motoristas, pedestres e pessoas com mobilidade reduzida também passam transtornos porque parte da calçada foi destruída. “Vários motoqueiros já caíram nos buracos, principalmente aqueles que não conhecem a região, que não passam durante o dia e não sabem que tem uma cratera aberta. O pessoal veio, destruiu a rua e a calçada no ano passado e não voltou mais para arrumar”, detalha.

Leandro explica que as obras de requalificação na região continuaram, mas que os trabalhos no cruzamento das ruas Senhorinho Gonçalves Pedroso e Nagib da Silva estão parados desde o ano passado.

Questionada, a Prefeitura de Curitiba disse que a obra não estava abandonada, mas que a estratégia foi adiar a conclusão das intervenções para evitar um bloqueio do trânsito. Também explicou que, inicialmente, as ruas são escavadas por completo e recompostas para liberar o tráfego.

“Em seguida, é feita a base e, posteriormente, o pavimento. Diferentemente do restante da via, a base e o pavimento dos cruzamentos são realizados um por vez, a fim de minimizar impactos no tráfego em vários pontos do bairro ao mesmo tempo. Por questões de trânsito, logística e programação de serviços, o cruzamento com a rua Senhorinho Gonçalves Pedroso será o último da rua Ceilão a ser concluído”, diz a nota.

A previsão é que a partir da próxima segunda-feira (13) a etapa de conclusão do trecho, que inclui manutenção do pavimento, implantação de meio-fio e construção de nova calçada, seja iniciada. Os trabalhos no Cajuru devem ser finalizados em, aproximadamente, duas semanas.

Projeto de requalificação do Ligeirão Leste-Oeste

Segundo a Prefeitura, os trabalhos no bairro Cajuru fazem parte do projeto de requalificação do Ligeirão Leste-Oeste (BRT), nos lotes 4.1 e 4.2, que visa modernizar, agilizar e tornar o transporte coletivo mais sustentável em Curitiba. As intervenções abrangem a canaleta exclusiva para ônibus, as vias lentas e as calçadas, totalizando 5.400 metros de melhorias, desde a Avenida Prefeito Maurício Fruet até o Terminal Centenário.

“Com financiamento de US$ 75 milhões pelo New Development Bank (NDB), o BRT Leste-Oeste vai requalificar mais de 20 quilômetros de canaletas exclusivas para ônibus, além de reformar 34 estações, três terminais e construir outros dois. Quando concluído, o trajeto do Ligeirão entre o Terminal de Pinhais e o CIC Norte será 23 minutos mais rápido, com apenas 11 paradas no percurso”, finaliza a nota.