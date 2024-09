Novo binário em Curitiba muda o trânsito em bairros a partir desta terça

Atenção, motoristas! Um novo binário começará a funcionar entre os bairros Cajuru e Tarumã, em Curitiba, a partir das 11h desta terça-feira (24).

De acordo com a Superintendência de Trânsito (Setran), essa alteração faz parte das obras do BRT Leste-Oeste, para facilitar o acesso ao Terminal do Capão da Imbuia.

Veja abaixo o que muda na região e quais ruas serão impactadas.

Alterações no trânsito

A Rua Professora Olga Balster terá sentido único de circulação da Rua Pandiá Calógeras até a Rua 21 de Junho.

A Rua Professor Nivaldo Braga terá sentido único de circulação da Rua 21 de Junho até a Rua Pandiá Calógeras.

A Rua Pandiá Calógeras terá sentido único de circulação da Rua Vidal Natividade da Silva até a Rua Dr. Estevam Ribeiro de Souza Netto.

Com isso, a Rua Nivaldo Braga passa a ter sentido único da Avenida Victor Ferreira do Amaral, no Tarumã, em direção à Rua Miguel Caluf, no Cajuru.

No sentido oposto, a Rua Prof. Olga Balster passa a ter sentido único da Rua Assma Karam Geara, no Cajuru, até a Avenida Victor Ferreira do Amaral, completando assim a implantação do binário.

Atenção redobrada

Agentes de trânsito estarão na região nos próximos dias para orientar os motoristas. A Setran recomenda que todos redobrem a atenção, respeitem os limites de velocidade e as regras de circulação, e sigam as novas sinalizações instaladas na área para garantir a segurança viária.

Nova sinalização

Além das mudanças de sentido, segundo a Setran, foram instalados seis novos semáforos na região, e outros quatro foram readequados devido às alterações de tráfego. Dois semáforos já existentes foram mantidos. Esses equipamentos visam organizar o trânsito, reduzir conflitos nos cruzamentos e proporcionar mais segurança aos pedestres durante a travessia.

Preferências de tráfego

Outra alteração na região, diz respeito às preferências de tráfego na área. A Rua Professora Olga Balster terá prioridade em relação às ruas Francisco Mota Machado, Professor Benedito Conceição, Frederico Stadler Júnior, Professora Antonia Reginato Vianna e Rua 21 de Junho.

