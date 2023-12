Milhões de reais em créditos do Nota Paraná serão liberados nesta sexta-feira (8), para os consumidores que solicitaram o CPF na nota nas compras do mês de setembro. Ao todo, serão disponibilizados R$ 25,6 milhões, sendo R$ 22,6 milhões para consumidores com CPF identificado e R$ 2,9 milhões para entidades sociais cadastradas. Segundo a Secretaria Estadual da Fazenda (Sefa), 9,2 milhões de consumidores que incluíram o CPF na nota vão receber os valores.

LEIA MAIS – Nota Paraná premia consumidor com R$ 1 milhão; Ele tinha 23 bilhetes concorrendo

Ainda de acordo com a secretaria, foram emitidas aproximadamente 63,3 milhões de notas fiscais referentes a setembro deste ano. O cálculo do crédito de cada nota fiscal é feito sempre no terceiro mês após a compra. Por exemplo, as compras efetuadas em dezembro/2023 serão calculadas em março/2024, e assim sucessivamente.

Esse é o prazo para as informações necessárias para que o cálculo dos créditos, tais como o recolhimento do imposto pelo estabelecimento comercial, as notas fiscais com o CPF ou as doadas para as instituições sociais, cheguem à Secretaria da Fazenda.

Para acumular créditos

Para acumular créditos basta pedir CPF na nota. Após a liberação pela Sefa, o consumidor poderá selecionar uma das opções de utilização dos valores disponíveis no sistema – transferência para a conta corrente ou abatimento do IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores). Após 12 meses, os créditos do programa são automaticamente cancelados.

Cadastro no programa

Para se cadastrar é só acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, clicar na opção “cadastre-se” e preencher os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.

Você já viu essas??

ALERTA! Tem em casa? Operação descobre produto falso em supermercado de Curitiba Há 119 anos em Curitiba Bar tradicional de Curitiba com mais de 100 anos tem novos donos. Como vai ficar? Especial! “O que acontece no Asa, fica no Asa”; Galeria de Curitiba é palco de lendas de arrepiar!