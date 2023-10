Tem novidade no Nota Curitibana! A partir desta segunda-feira (16), o programa passa a ser integrado ao e-Cidadão, base de dados que permite acesso a sistemas da Prefeitura de Curitiba. A mudança promete facilitar o acesso dos moradores da capital paranaense ao programa. O e-Cidadão reúne quase de 1,5 milhão de usuários e 36 aplicativos da prefeitura.

“A integração atende a uma determinação do prefeito Rafael Greca que busca oferecer aos nossos cidadãos serviços mais eficientes e menos burocráticos. Com apenas um login e senha os serviços de Curitiba tornam-se mais acessíveis e simples, contribuindo para que sigamos como a cidade mais inteligente e conectada do Brasil”, destaca o secretário municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento, Cristiano Hotz.

A mudança contou com a atuação da Secretaria de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (Smap) em conjunto com a Secretaria de Planejamento, Finanças e Orçamento. “Integrar os sistemas e aplicações da Prefeitura que utilizam dados pessoais faz parte da política municipal de transformação digital. Assim, fortalecemos a cidade inteligente que Curitiba é”, afirma o secretário Alexandre Jarschel de Oliveira, da Smap.

Como funciona?

Com a integração, segundo a prefeitura, quem já tem login e senha cadastrados no e-Cidadão permanecerá usando esse acesso em qualquer uma das aplicações. Já aqueles que não têm cadastro no e-Cidadão, mas já usam CPF e senha próprios no Nota Curitibana, poderão continuar a usar esses dados. Novos usuários deverão realizar o cadastro e-Cidadão para acessar o site do programa Nota Curitibana.

Como se cadastrar

O caminho para acessar o e-Cidadão é rápido, basta acessar o site do Nota Curitibana e realizar o cadastro. Assim que concluído, o usuário já estará habilitado a utilizar todos os serviços disponíveis. Veja abaixo o passo a passo do cadastro.

Cadastro com CPF

• Clicar em “utilizar CPF”.

• Ao digitar o seu CPF e avançar, se você já tem cadastro no e-Cidadão, basta digitar a senha. Caso contrário, uma página vai se abrir para você preencher os seus dados pessoais para realização do cadastro.

• Crie uma senha (composta por 8 a 20 caracteres, que devem ser letras e números).

• Clique em Salvar.

• Pronto! Você está dentro do sistema que integra os serviços de Curitiba.

