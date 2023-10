Os ganhadores do 59º sorteio do programa Nota Curitibana receberam seus prêmios nesta quarta-feira (4), em Curitiba, entregues pelo prefeito em exercício Eduardo Pimentel. O sorteio, que contou com 2.464.596 bilhetes de 103.784 contribuintes participantes, foi realizado na última quinta-feira (28).

Quem levou o prêmio principal, de R$ 50 mil, foi o aposentado Paulo Roberto Kolosky, morador do Centro de Curitiba. O segundo prêmio, de R$ 20 mil ficou com a aposentada Rubia Gessiam do Rocio Schlegel, também moradora do Centro, que foi representada pelo marido, Marcos Otaviano da Silva. Já os R$ 10 mil do terceiro prêmio foram para a técnica previdenciária Daiany Maria Pereira Maito, moradora do Xaxim.

O ganhador Paulo Roberto Koslovski recebe o prêmio de R$ 50 mil do prefeito em exercício Eduardo Pimentel, acompanhado do secretário municipal de finanças, Cristiano Hotz. Foto: José Fernando Ogura/SMCS



O sorteio contemplou contribuintes que solicitaram o CPF na emissão de notas fiscais de serviços emitidas no mês de maio de 2023, convertendo parte do imposto pago em créditos para o programa Nota Curitibana.

Entidades premiadas

As entidades premiadas são indicadas pelos sorteados, seguindo um sistema que premia duas instituições para cada ganhador. Eduardo Pimentel destacou a importância da participação dos cidadãos no apoio às entidades sociais da cidade. “Quero agradecer aos premiados que fazem o bem por Curitiba e ainda auxiliam as entidades sociais ao pedirem o CPF na Nota”, disse ele.

Neste sorteio, O Pequeno Cotolengo do Paraná e o Hospital Nossa Senhora das Graças receberam R$ 25 mil cada um. A Associação de Pais, Professores e Funcionários da Escola Municipal Paulo Freire e o Instituto Aumigão – Resgate, Reabilitação e Doação de Animais foram agraciados com R$ 10 mil cada. O Lar o Bom Caminho e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) também receberam prêmios de R$ 5 mil cada.

Segundo as regras do programa, os sorteados e as entidades não dividem os prêmios. Caso algum ganhador dos prêmios principais não tenha feito a indicação de uma entidade, o sistema automaticamente recupera a indicação feita pelo próximo premiado e assim sucessivamente, até que as seis instituições sejam premiadas.

Para participar e concorrer aos sorteios

Para participar dos sorteios e acumular créditos, os contribuintes precisam se cadastrar no site do Nota Curitibana e informar o CPF na emissão da nota fiscal ao contratar um serviço. Essa ação pode ser realizada em diversos estabelecimentos, como planos de saúde, escolas particulares, lavanderias, corretoras de seguros, faculdades, cursos de idiomas, construtoras, oficinas mecânicas, empresas de vigilância e limpeza, entre outros. Em média, 15% do valor do imposto pago de ISS na prestação de serviços é convertido em créditos.

Os créditos acumulados podem ser resgatados para conta corrente, usados para abater até 50% do IPTU ou ainda para recarregar o cartão-transporte do sistema de ônibus da capital.

