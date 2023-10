O Ministério Público Federal (MPF) está avaliando denúncias a respeito de “abuso de poder religioso” na eleição para conselhos tutelares realizada no último domingo (1). O pleito ocorreu em mais de 5 mil cidades do país, mas as situações enviadas ao MPF teriam sido registradas no Rio de Janeiro durante campanha para eleição de candidatos conservadores. Em Curitiba foram eleitos 50 conselheiros neste fim de semana.

Em nota enviada à reportagem a entidade explica que recebeu um “conjunto de notícias” que tratam do caso e que está analisando essas reportagens. Além disso, diz que já solicitou informações ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda). “Eventuais desdobramentos serão posteriormente informados”, esclarece a nota.

Segundo a Agência Brasil, grandes entidades religiosas do Rio de Janeiro teriam influenciado seguidores a participarem das eleições para conselheiros tutelares e votarem em determinados candidatos. As denúncias foram divulgadas pela imprensa carioca e enviadas à Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão no Rio de Janeiro por uma associação de ex-conselheiros da Infância, que alertariam para o risco de interferência de abuso de poder religioso no pleito.

De acordo com o MPF, a representação recebida pela entidade cita que a ação das igrejas teria como objetivo “o exercício de influência sobre os fiéis para elegerem candidatos religiosos, a fim de direcionar esferas institucionais do próprio Estado para que adotem um conceito tradicional e excludente de família”, disse o Ministério Público à Agência Brasil, destacando ainda que os conselheiros tutelares devem atuar para proteger crianças e adolescentes, independentemente de crenças pessoais e religiosas.

Mobilização conservadora nas eleições de 2023

Um fato inédito percebido nas eleições deste ano foi a mobilização de conservadores preocupados com imposição de agendas permissivas por parte de ativistas de esquerda nos conselhos tutelares. Por isso, voluntários de todo o Brasil incentivaram milhares de pessoas a votarem, pela primeira vez, nas eleições para o conselho tutelar. A ação deu certo, e eles conseguiram aumento significativo na participação da população.

Segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) divulgados nessa terça-feira (3), o pleito registrou aumento de 25,8% na quantidade de eleitores, com capitais como Salvador (BA) e Florianópolis (SC) chegando a 100% de crescimento.

Das 22 capitais com resultados já divulgados, 21 tiveram maior participação este ano em relação às eleições de 2019, totalizando 1 milhão e 600 mil eleitores que saíram de casa voluntariamente para escolher seus candidatos. Em diversas cidades, como Curitiba (PR), Balneário Camboriú (SC), Recife (PE) e São Paulo (SP), muitos conselheiros apoiados pela ala conservadora foram eleitos.

“Aqui em Curitiba, por exemplo, conseguimos representantes em todas a regionais e vamos cobrar dos nossos conselheiros o que eles fizerem com nossas crianças e adolescentes”, afirmou o militar da reserva, Capitão Marques, que usou suas redes sociais para incentivar o apoio popular à eleição e conseguiu resultados em diferentes estados do país. “O movimento cresceu de forma orgânica, sem nenhum partido ou político, e o resultado valeu a pena!”, finaliza.

