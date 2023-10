A prefeitura de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, abriu um edital para concurso público para preenchimento de dez vagas distribuídas em diferentes áreas. As inscrições terão início no dia 04 de outubro e se estendem até as 23h59 do dia 05 de novembro. Os salários variam entre R$ 1,6 mil podendo chegar até a R$ 14,7 mil.

As vagas são para as seguintes áreas: médico generalista, fonoaudiólogo, psicólogo, farmacêutico, enfermeiro, cirurgião dentista, terapeuta ocupacional, técnico em enfermagem, técnico em saúde bucal e agende educacional II.

Concurso em Piraquara – Salários

Técnico em Saúde Bucal – R$ 1.622,71

Fonoaudiólogo – R$ 1.765,41

Agente Educacional II – Secretaria Escolar – R$ 2.340,76

Técnico em Enfermagem – R$ 3.325,00

Psicólogo – R$ 3.530,79

Farmacêutico – R$ 3.530,79

Terapeuta Ocupacional – R$ 3.530,79

Enfermeiro – R$ 4.750,00

Cirurgião Dentista – R$ 7.920,00

Médico Generalista – R$ 14.726,34

A banca realizadora do concurso é a Fundação Fafipa. As inscrições podem ser feitas de forma online por meio do site da Fundação. A classificação dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva e prova de títulos. Em caso de igualdade de pontuação, serão considerados os critérios de maior nota em conhecimentos específicos.

Sobre as incrições

Para realizar a inscrição, os interessados devem acessar o site da Fundação Fafipa, selecionar o concurso pretendido, preencher o cadastro com seus dados e se atentar às informações listadas no Edital.

Para concorrer, é necessário ser brasileiro, ter idade mínima de 18 anos, estar quite com as obrigações eleitorais, possuir escolaridade compatível, bem como os demais requisitos exigidos para a função, possuir aptidão física e mental, entre outras condições descritas no Edital.

Quais são as vagas no concurso da prefeitura de Piraquara?

Ao todo são ofertadas 10 vagas, são elas 01 para Agente Educacional II- Secretaria Escolar (40h), 01 para Técnico em Enfermagem (40h), 01 para Técnico em Saúde Bucal (40h), 01 para Cirurgião Dentista (40h), 01 para Fonoaudiólogo (20h), 01 para Enfermeiro (40h), 01 para Farmacêutico (40h), 01 para Médico Generalista (40h), 01 para Psicólogo (40h) e 01 para Terapeuta Ocupacional (30h).

O Concurso Público terá vigência de dois anos, contados a partir da data de homologação final, podendo ser prorrogado por igual período. Para mais informações acesse o Edital no site oficial da banca organizadora.

Você já viu essas??

Investimento Mega-hotel e resort será construído em mini cidade do PR Nova sede Obra gigante vai triplicar tradicional confeitaria de Curitiba Ô saudade! Coração Melão, 1250, Moustache; Qual destas baladas antigas de Curitiba você já foi?