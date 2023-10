A prefeitura de Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba, está com concurso público aberto para a contratação de 170 servidores em diferentes áreas de trabalho. As vagas são para nível fundamental, médio, técnico e superior e as inscrições estão abertas até 16 de novembro de 2023.

Segundo a prefeitura da cidade há vagas para a Guarda Municipal, além de oportunidades para professor, técnicos e agentes de combate a endemias

Concurso público Almirante Tamandaré

Concurso público Guarda Municipal – Almirante Tamandaré

São 30 vagas para a Guarda Municipal de Almirante Tamandaré por uma carga horária de 40 horas semanais e remuneração de R$ 2,8 mil. A exigência é de ensino médio completo e a taxa de inscrição custa R$ 120. Saiba mais detalhes aqui.

Concurso público para professor

São 50 vagas para professor de educação básica anos iniciais e outras 40 para educação básica – infantil. A inscrição custa R$ 250. Veja aqui mais detalhes desde concurso para professor.

Professor de Educação

Básica – Anos Iniciais 20h – 20 horas semanais Salário de R$1.843,94

Professor de Educação

Básica – Educação Infantil 40h – 40 horas semanais R$3.687,89

Concurso público para Técnico e Superior

São 13 vagas distribuídas entre nível técnico e nível superior. Nível técnico tem vagas para Técnico administrativo e técnico em enfermagem e a taxa de inscrição é de R$ 140. Todas as informações estão no edital.

Veja os detalhes abaixo:

*Técnico Administrativo 40 horas – semanais R$1.862,42 Ensino Médio Completo

*Técnico em Enfermagem 40 horas semanais R$3.325,00 Ensino Médio e Curso

Técnico em Enfermagem

Para nível médio são vagas divididas entre os cargos de Agrônomo, Arquiteto, Engenheiro Civil e Assistente Social e a taxa de inscrição é de R$ 250. Detalhes abaixo:

*Agrônomo 40 horas semanais R$4.550,79 – Curso Superior de Agronomia e inscrição no CREA

*Arquiteto 40 horas semanais R$6.188,82 – Curso Superior de Arquitetura e Urbanismo e inscrição no CAU.

*Engenheiro Civil 40 horas semanais R$6.188,82 Curso Superior de Engenharia Civil e inscrição no CREA

* Assistente Social 30h 30 horas semanais R$3.413,09 Curso Superior de Serviço Social e inscrição no CRESS

Vagas para fundamental e médio

Concurso da prefeitura de Almirante Tamandaré tem vagas para nível fundamental para as áreas de Agente de Alimentação, Agente de Operações I e Motorista. Há ainda vagas para nível superior para as seguintes áreas: Agente Administrativo, Atendente de Farmácia e Atendente Infantil. Mais informações aqui no edital.

Concurso público para Agente de Combate a Endemias

São oito vagas distribuídas entre Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate a Endemias; Salário é de R$2.640,00 e requer ensino médio completo. Mais informações aqui no edital.

