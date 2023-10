A prefeitura de Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, vai contratar 20 professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental por concurso público. O salário é de R$ 2.470,42, com carga horária de 20 horas semanais.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 5 de novembro, no site da Fafipa, responsável pela organização do concurso. A taxa é de R$ 50, e o pagamento deve ser efetuado até 6 de novembro.

+Leia mais! Concurso público em cidade colada a Curitiba tem 170 vagas e salário de até R$ 6 mil

A definição dos aprovados ocorre via três etapas: prova objetiva( caráter classificatório e eliminatório), discursiva ( classificatório e eliminatório) e prova de títulos( apenas com caráter classificatório). No edital, quatro vagas são destinadas a negros e indígenas e uma delas é destinada a pessoa com deficiência (PCD).Esses candidatos concorrem também nas vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação.

O concurso público tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração municipal.

Isenção

São insentos de inscrição, pessoas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), doadores de medula óssea, mediante a apresentação de documento oficial (carteirinha de doador e/ou declaração de inscrição), expedida por entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde, doadores de sangue, que comprovarem duas doações de sangue por ano e eleitores convocados e nomeados, que tenham prestado serviço eleitoral.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas??

Muita água!!! Impressionante!! Parque queridinho de Curitiba está irreconhecível com tanta água! Especial Publicitário São mais de 11 mil chances de ganhar no Aniversário Condor. Saiba como! É tudo isso?? O melhor empadão de Curitiba? Provamos! Veja nossas considerações