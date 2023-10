Duas apostas de Curitiba ficaram no quase, distantes por apenas uma dezena de um prêmio milionário da Mega Sena 2645, sorteada na noite desta terça-feira (17). O prêmio estava acumulado em R$ 36 milhões e as apostas de Curitiba ganharam prêmio ao acertar cinco dos seis números sorteados pela loteria mais famosa do Brasil.

Resultado Mega Sena 2645: 08, 22, 34, 42, 51 e 59

Como ninguém acertou os seis números sorteados pela Mega Sena 2645 milionária, o prêmio para esta quinta-feira (19) Saltou para R$ 40 milhões.

As apostas que ganharam prêmio acertando a quina na Mega Sena foram do tipo simples, com seis números cada. As apostas foram feitas na Ki Sorte Loterias, no bairro Fazendinha e a outra foi por meio eletrônico. Cada uma delas faturou o prêmio de R$ 48,4 mil. Nada mal, hein??

No Paraná, outras quatro apostas ficaram na quina da Mega Sena. Veja o detalhamento abaixo:

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR KI SORTE LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$48.487,58 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$48.487,58 ITAMBE/PR LOTERICA ESTACAO DA SORTE 6 Não Simples 1 R$48.487,58 JOAQUIM TAVORA/PR TAKEUTI LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$48.487,58 LOANDA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$48.487,58 SAO MATEUS DO SUL/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$48.487,58

Como jogar na Mega Sena?

Na Mega Sena é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas. Para apostar o apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante, pode​ndo deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples, com seis números, custa R$ 5 e a mais cara, com 20 números, custa R$ 198 mil.

