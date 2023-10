Está sentindo que a sorte está para o seu lado? A Mega Sena 2645 promete pagar um prêmio milionário de R$ 34 milhões para quem acertar os seis números que serão sorteados nesta terça-feira (17), no sorteio que ocorre às 20h. Lembre-se que as apostas podem ser feitas até às 19h.

O sorteio ocorre em São Paulo e está acumulado há três sorteios. A grana é suficiente para mudar a vida de qualquer um, hein?

Para tentar a sorte e quem sabe faturar essa bolada é preciso marcar de 6 a 20 números do volante. Dá para deixar o sistema da Caixa escolher os números por meio da surpresinha ou ainda tentar a sorte com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos, na chamada aposta Teimosinha.

A aposta simples da Mega Sena custa R$ 5, mas caso você queira apostar com mais números os valores crescem , assim como a probabilidade de ganhar. Uma aposta de 7 números custa R$ 35 reais; O preço da aposta de 8 números salta para R$ 140. O número máximo para a aposta é 20 números, desta forma a conta salta para R$ 198 mil.

E o Bolão?

O Bolão da Mega Sena é uma oportunidade de jogar valores mais altos em parceria com outros apostadores. Nesta modalidade o apostador pode jogar em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. É possível ainda comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 15,00. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de n​úmeros de prognósticos.

Você já viu essas??

Muita água!!! Impressionante!! Parque queridinho de Curitiba está irreconhecível com tanta água! Especial Publicitário São mais de 11 mil chances de ganhar no Aniversário Condor. Saiba como! É tudo isso?? O melhor empadão de Curitiba? Provamos! Veja nossas considerações