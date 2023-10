Com pouco mais de 80 dias para acontecer a maior data festiva do ano, o Natal está cada vez mais perto e já podemos sentir o cheiro da magia no ar. E até imaginar as cores tomando conta da cidade, os enfeites natalinos e as árvores de Natal. E por falar nisso, sob o tema “O encanto da árvore de Natal”, Curitiba irá receber a 33ª edição do famoso Natal do Palácio Avenida, realizada pelo Bradesco desde 2016.

Público presente

E como já era de se esperar, o público mais uma vez poderá ver e sentir de pertinho a magia deste tradicional espetáculo natalino que entra na sua segunda apresentação presencial desde o fim da pandemia da Covid-19, em Curitiba. Em 2021 – ainda online – o Natal do Palácio Avenida contou com a participação de nada mais, nada menos do que o renomado Carlinhos Brown com o tema “O Segredo das Janelas, O Natal da Esperança”. Já em 2022, o evento retoma o formato presencial e encanta e emociona o público com o tema “As Cartas do Papai Noel – as inesquecíveis mensagens de Natal”.

Emoção no ar!

Para mais uma vez deixar os curitibanos emocionados, as janelas do prédio histórico do Palácio Avenida irão receber o tradicional coral natalino que será composto por 70 crianças e adolescentes de instituições de acolhimento.

“É sempre emocionante anunciar mais uma edição do Natal do Bradesco no Palácio Avenida. Este evento, além de resgatar a verdadeira essência natalina, simboliza nosso compromisso em criar momentos inesquecíveis para o público que tradicionalmente lota as ruas do centro de Curitiba para aplaudir as crianças coralistas”, afirma Nathalia Garcia, diretora de marketing do Bradesco.

Quando?

A 33ª edição do Natal do Bradesco no Palácio Avenida está confirmada para acontecer nos dias 15 (ensaio geral), 16 e 17 de dezembro, a partir das 20h.

Serviço

O que: Natal do Bradesco no Palácio Avenida

Tema: “O encanto da árvore de Natal”

Data do ensaio: 15 de dezembro de 2023

Horário do ensaio e apresentações: 20h

Onde: Palácio Avenida – Curitiba

