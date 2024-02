Mais de 500 vagas de estágio serão ofertadas em Curitiba, nesta quarta-feira (28), no Mutirão Aluno de Sucesso, promovido pelo Governo do Paraná, por intermédio da Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda (SETR). As vagas são para estudantes com idade a partir de 16 anos, matriculados no ensino médio, técnico ou superior.

A ação acontece na Agência do Trabalhador Central de Curitiba, das 9h às 16h. Para participar, os candidatos devem apresentar comprovante de matrícula (físico ou digital). As senhas de atendimento serão entregues até 12h.

O mutirão, segundo os organizadores, é uma força-tarefa da SETR para ampliar ainda mais a participação de trabalhadores jovens no mercado de trabalho. A pasta também possui um projeto permanente chamado Aluno de Sucesso que direciona estudantes para vagas de estágio e cursos profissionalizantes. A ação acontece dentro das escolas da rede estadual.

Oportunidades

As vagas de estágio são nas mais diversas áreas, como comunicação, economia, administração, direito, entre inúmeras oportunidades para alunos do ensino médio e técnico. Os recrutadores são Elo Aprendiz, Central de Estágios Gov, Super Estágios, Gerar, Agnes RH, RHF Talentos, CEINEE, CIEE, Britânia, IEL, Direccion Estágios, Assaí, Bellinati e Sicred.

Serviço

Mutirão de Estágios – Aluno de Sucesso

Dia: 28 de fevereiro, quarta-feira

Horário: 9h às 16h

Local: Agência do Trabalhador Central de Curitiba – Rua Pedro Ivo, 503

