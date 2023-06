Negro e cadeirante, o estudante de direito Angelino Cassova enfrentou preconceito ao pedir licença dentro de um ônibus do transporte coletivo de Curitiba. Após embarcar, ele tentava chegar na área destinada a pessoas com deficiência quando uma passageira ficou parada por minutos e impediu a passagem dele.

Um vídeo, feito por outra mulher que estava no ônibus, mostra o estudante tentando se locomover. Quando a mulher que estava parada foi questionada por outros passageiros, ela continuou se negando a dar passagem e ainda disse:“To numa floresta agora?”.

“Em pleno 2023 uma situação dessas acontece e me deixa muito abalado”, afirmou o estudante nas redes sociais.

O caso aconteceu na linha Capão Raso/ Santa Cândida e o estudante registrou o boletim de ocorrência no dia seguinte. A Polícia Civil investiga o caso, mas até o momento a suspeita não foi identificada.

