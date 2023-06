As câmeras de segurança de um condomínio de casas no bairro Novo Mundo, em Curitiba, captaram o momento em que uma mulher se aproxima do portão, faz força contra a grade e a abre com facilidade. A fechadura do tipo magnética cedeu após dois empurrões.

+ Rango Barateza: O que é que a pamonha tem? Na Praça Osório, quitute faz sucesso há 30 anos

Na sequência, a suspeita entra no condomínio, vai ao bicicletário, sobe em uma das bicicletas e vai embora pedalando. Veja o vídeo!

“Ela foi direto para o bicicletário e a minha estava sem o cadeado. A gente nunca teve problema dentro do condomínio. Depois dá para ver ela que sai pedalando como se estivesse bela e formosa”, relata o pintor Dario de Lara Vieira, dono da bicicleta furtada.

+ Veja também: Simepar alerta para temporal em Curitiba e deslizamentos na Serra do Mar

A “magrela” era a atividade de lazer do morador, que a usava para fazer passeios com os vizinhos nos dias de folga. O caso aconteceu na noite de quarta (07) para quinta-feira (08). No feriado, ele acordou com a notícia de que alguém tinha deixado uma pedra para travar o portão aberto.

“A sensação é de perda, de que a gente não pode fazer nada, é difícil de explicar, é uma situação de você trabalhar certinho e vem uma pessoa de má índole e leva as tuas coisas. Agora é arcar com o prejuízo e trabalhar para comprar uma nova. Era meu lazer, minha atividade física de final de semana”, completa.

+ Leia mais: Família entra em desespero após homem desaparecer de clínica na RMC

A situação trouxe preocupação para os vizinhos, pela facilidade com que a suspeita abriu o portão. Após o registro do boletim de ocorrência, os moradores decidiram trocar a fechadura por outra reforçada.

Se souber informações sobre a larápia, entre em contato com a polícia pelo 190.

Denuncie você também!

>>> Faça como os moradores do Novo Mundo. Encontrou alguma coisa errada no seu bairro e já não sabe a quem recorrer? Procure a Tribuna. Entre em contato pelo WhatsApp (41) 9 9683-9504

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!