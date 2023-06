Família entra em desespero após homem desaparecer de clínica na RMC

Uma família está à procura de um homem de 34 anos que foi dado como desaparecido após supostamente fugir de uma clínica de reabilitação. William Alves Pereira foi internado em uma unidade em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba, após ser diagnosticado com esquizofrenia. No dia 30 de abril, os familiares receberam uma ligação que informava que o homem teria entrado em surto, arrombado uma porta e fugido da clínica.

“A clínica diz que ele arrombou uma porta e fugiu. Como ele arromba uma porta as duas horas da madrugada e ninguém escuta? Fomos no dia seguinte e não vimos nenhuma porta quebrada. Estamos desesperados”, afirma uma parente que pediu para não ser identificada.

À família, a clínica afirmou que o homem fugiu sozinho. No dia 02 de maio, o Boletim de Ocorrência foi registrado e, até o momento, não receberam nenhum tipo de retorno da Polícia Civil.

“Se fizeram algo com ele, mataram ou jogaram no mato, ninguém vai achar? Até morte de capivara no Barigui é mais investigada. Desde o desaparecimento, toda a equipe da clínica mudou. O filho dele tem quatro anos de idade e pergunta do pai todos os dias”, complementa.

Questionado pela reportagem, o Instituto Psicossocial do Paraná afirma que “está em contato com a família e autoridades, bem como está fornecendo todas as informações e prestando todo o auxílio necessário a fim de auxiliar nas buscas pelo William”.

A Polícia Civil segue investigando, realizando diligências e checando todas as informações recebidas.

