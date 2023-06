Um aviso meteorológico emitido pelo Simepar na manhã desta sexta-feira (09) faz um alerta geral para o Paraná. De acordo com projeções dos modelos meteorológicos, uma frente fria promete atuar sobre o Paraná a partir de domingo (11), provocando muita chuva durante a semana, pelo menos até o domingo seguinte (18).

De acordo com a meteorologia, os volumes de chuva previstos até a próxima quinta-feira (15) ficam entre 80 e 150 mm na região de Curitiba e Litoral. Nos Campos Gerais, o acúmulo de chuvas pode chegar a 100 mm.

A atenção deve ser dada para o risco de alagamentos e inundações em áreas vulneráveis. O Simepar faz alerta crítico para a Serra do Mar, com potencial risco de deslizamento de terra localizados.

