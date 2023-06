UFPR lamenta morte de estudante em grave acidente de carro

A Universidade Federal do Paraná lamentou a morte de um estudante de 22 anos de idade. Fabrício Lezan Kuyava cursava agronomia e faleceu em acidente de carro na BR-280, em Irineópolis, em Santa Catarina. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro que ele dirigia bateu de frente contra um caminhão.

Em nota, o Centro Acadêmico de Agronomia afirmou que pretende honrar a memória do aluno. “Descanse em paz, Fafá. Sua luz continuará a brilhar em nossas lembranças e seu legado será eterno. Que sua alma encontre serenidade e que você esteja em um lugar de paz e amor. Sentiremos sua falta e honraremos sua memória com amor e gratidão”.

O jovem será velado e sepultado nesta sexta-feira (09), em Irineópolis, cidade em que a família dele vive.

