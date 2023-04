A morte do motoboy Lucas Hudson dos Santos, de 25 anos, está causando uma enorme comoção de familiares e amigos. Lucas sofreu um acidente de trânsito no sábado (29) na Rua Eduardo Sprada, no bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC). A motorista do veículo que colidiu com a moto tinha consumido bebida alcoólica, de acordo com a polícia.

Segundo relatos de testemunhas, a condutora da EcoSport invadiu a pista contrária e acertou a motocicleta do jovem. Com a forte batida, Lucas morreu no local.

Ao ser realizado o teste do bafômetro na mulher, foi constatado que ela havia ingerido bebida alcoólica. O exame apontou 0,31 mg/l de álcool e a motorista foi encaminhada para a Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran).

Fotos feitas após o grave acidente

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Detalhe na esquerda da foto mostra placa indicando máxima de 30 km/h no trecho. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Despedida

O corpo de Lucas Hudson dos Santos foi velado neste domingo (30), em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba.

