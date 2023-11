Morreu na quarta-feira (15) João Candido Ferreira da Cunha Pereira, médico especializado em endoscopia e professor com passagens pela PUC, Universidade Federal do Paraná e Faculdade Evangélica do Paraná. Com atuação desde a década de 1950, ele havia completado 94 anos na terça (14). Informações sobre o funeral devem ser divulgadas ao longo da quinta-feira (16).

João Candido Ferreira da Cunha Pereira atuou em grande parte dos hospitais de Curitiba e foi presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR). O médico é irmão do jornalista, advogado e empresário Francisco Cunha Pereira Filho (1926-2009), fundador do Grupo Paranaense de Comunicação (GRPCOM).

“Realizei o curso primário no grupo Barão do Rio Branco e, depois, o secundário no Marista, que ficava localizado na Praça Rui Barbosa. Na hora de decidir qual carreira iria me especializar, tive meu avô João Cândido Ferreira para me espelhar. Ele era médico, professor e ajudou a fundar a Universidade Federal do Paraná”, relatou o doutor, em depoimento gravado em vídeo disponível no YouTube, mencionando o avô de mesmo nome.

João Candido Ferreira da Cunha Pereira também foi membro da Academia de Medicina do Paraná e vice-provedor da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba. Ele se casou em 1956 com Cleony Pinto Cunha Pereira e teve três filhos: João Candido Filho, Eduardo Luis e José Francisco.

