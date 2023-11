Adão José da Cruz, 67 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Antônio José da Cruz e Rosa Gregoria dos Santos. Sepultamento ontem.

Adelina Gusso Zella, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Gusso e Adelayde Gusso. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Álvaro César Gonçalves de Mello, 63 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Almir Weber de Mello e Alice de Jesus Mello. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Cemitério Municipal Santa Cândida.

Amilton Antônio Nichele, 89 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Emílio Nichele e Tereza Pelanda. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo da Capela Cemitério Paroquial Umbará.

Anderson dos Santos Assunção, 45 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Benedito Assunção e Iracy dos Santos Assunção. Sepultamento ontem.

Anna Baptista de Oliveira, 91 anos. Profissão: recepcionista. Filiação: João Jungles de Lima e Maria Raymunda de Lima. Sepultamento ontem.

Antônio Bonato, 73 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Bonato Filho e Otília Taborda Bonato. Sepultamento ontem.

Antônio Petroski, 66 anos. Filiação: Miguel Petroski e Ludovica Petroski. Sepultamento hoje, Cemitério Jardim Paraíso Ponta Grossa PR, saindo da Capela do Jardim Paraíso Ponta Grossa PR.

Ary Teider, 73 anos. Filiação: Alfredo Teider e Luíza Teider. Sepultamento hoje, (Lapa) Cemitério Municipal Mariental, saindo da Capela Mariental.

Bernadete Malheiros, 74 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Leonardo Shiphorski e Maria Shiphorst. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Brian Andres Villegas Valderrama, 11 anos. Filiação: Blanca Lely Valderrama Londono. Sepultamento ontem.

Celso Luiz Miranda, 66 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Schuartz de Miranda e Zulmira de Miranda. Sepultamento ontem.

Cleusa Maria Tozetto, 60 anos. Filiação: Dourival Tozetto e Arilda Silva Tozetto. Sepultamento hoje, (Morretes) Cemitério Municipal de Morretes (PR).

Clovis Paulo Gonçalves, 51 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Clovis Domingos Gonçalves e Noemi Rosa Gonçalves. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 – Cemitério Municipal do Boqueirão..

Dayse Dambroski, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Floriano Dombroski e Renilda Galloulckidio Dambroski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Luto Curitiba.

Edi José dos Santos, 79 anos. Profissão: estivador. Filiação: Deraldino dos Santos e Ana Vitória de Jesus. Sepultamento ontem.

Edinor Milano Filho, 68 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Edinor Miliano e Edy Milano. Sepultamento ontem.

Elder Elizio, 58 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Lázaro Antônio Elizio e Terezinha Jesus Elizio. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Mortuária da Luz.

Emerson Nunes de Assis, 62 anos. Filiação: José Nunes de Assis e Princila Franck de Assis. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ervanilde Terezinha Pertuzatti, 51 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Osvaldo Vieira e Lúcia Vieira. Sepultamento ontem.

George Hilton Malheiros, 53 anos. Filiação: Menescal Malheiros Filho e Bernadete Malheiros. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Hideo Yamagutt, 90 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: Ioyhiko Yamagutt e Tameno Yamagutt. Sepultamento ontem.

Izabella Maria de Oliveira, 18 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Reginaldo Emerson Alves e Ketria Cristiane de Oliveria. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Municipal Weisopolis.

Jairo Gonçalves Mira, 75 anos. Filiação: José Sprotte Mira e Maria Gonçalves Mira. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Crematório Memorial da Vida.

Joana dos Reis Teixeira Camargo, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: João dos Reis Teixeira e Maria Joaquina Nunes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

João Felipe de Oliveira Veiga, 1 mes(es). Filiação: André Felipe Veiga e Leticia Inocência de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Residencia em São José da Boa Vista (PR).

Jorge José Moscibroski, 70 anos. Profissão: motorista. Filiação: Estanilau Moscibroski e Maria Margarida O Siqueira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – 01 Boqueirão.

José Antônio de Souza e Silva, 1 mes(es). Filiação: Luiz Henrique Emiliano da Costa e Silva e Emily de Souza Pinto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Campo Comprido, saindo da Capela Cemitério Paroquial Campo Comprido.

José Aparecido de Almeida, 69 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Abrahão de Almeida e Maria José de Souza. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Kiara Safanelli Toneti, 15 horas. Filiação: Ricardo Toneti e Mônica Safanelli Toneti. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

Leomar Jesus Ferreira de Brito, 65 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Guiomar Lopes de Brito e Noely Ferreira de Brito. Sepultamento ontem.

Lorian Antônio Scheleider, 47 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: José Loridi Scheleider e Maria Aparecida Navarete Scheleider. Sepultamento ontem.

Lourdes Bernadete da Silva, 65 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: João Ferreira da Silva e Geraldina dos Santos da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Colônia Zacarias, saindo de Residencia da Família.

Luiz Antônio Kutz, 65 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Lidio Brordo Kutz e Tereza Kutz. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Gomes, 76 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Izauldo Gomes e Ladi do Nascimento Gomes. Sepultamento ontem.

Mabel Rosana de Macedo, 33 anos. Profissão: auxiliar cozinha. Filiação: Edson Xavier de Macedo e Marli Macedo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Contenda, saindo da Capela Ipe São José dos Pinhais PR.

Marcelo Ivan Pereira, 47 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Douglas Ivan Pereira e Aldiziria Andrade Pereira. Sepultamento ontem.

Marcelo da Rosa, 41 anos. Filiação: Luiz Borges da Rosa e Florisbela da Rosa. Sepultamento ontem.

Maria Cristina Ramscheid Durek, 67 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Alfredo Otto Ramscheid e Geny Ramscheid. Sepultamento ontem.

Maria José Vietro, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Romano Barao Filho e Joaquina Rosa Barao. Sepultamento ontem.

Maria Luíza Salvadori, 65 anos. Filiação: Nicolau Repczuk e Filomena Repczuk. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Maria Paixão dos Santos, 80 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Teófilo Soares dos Santos e Deuvira Oliveira dos Santos. Sepultamento ontem.

Maria da Silva, 78 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Miguel Homesch e Ana Domechuc Homesch. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo de Igreja Quadrangular Orleans.

Nady Jordano Filho, 74 anos. Profissão: mecanógrafo. Filiação: Nady Jordano e Dinora Jordano. Sepultamento ontem.

Naldina da Luz Cândido, 53 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Joaquim Cândido e Maria Zilda Franco. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Evangélicaélico da Cachoeira, saindo da Capela Mortuária Jardim Graziela Alm. Tamandaré (PR).

Neli da Silva de Oliveira, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Herotildes Antônio da Silva e Noemi Antônio da Silva. Sepultamento ontem.

Nelson Triska, 62 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Demétrio Triska e Paulina Triska. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 3 Cemitério Municipal São Francisco de Paula – Curitiba -PR.

Neri Ferreira Pinto, 64 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Francisco Ferreira Pinto e Hilda de Jesus Bomfim Ferreira. Sepultamento ontem.

Pablo Felipe Rossetto, 33 anos. Profissão: dentista. Filiação: Cleo Rossetto e Sandra Mara Rossetto. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Paulo Barbosa de Oliveira, 80 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Luiz Barbosa de Oliveira e Antônia Barbosa de Oliveira. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Paulo César Gonçalves de Carvalho, 65 anos. Filiação: Abelardo Gonçalves de Carvalho e Maria da Conceição Carvalho. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Paulo Machado dos Santos, 59 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Eurides Machado dos Santos e Lindamir Souza dos Santos. Sepultamento ontem.

Paulo Roberto Alexandre Freitas Rosa, 21 anos. Profissão: impermeabilizador(a). Filiação: Roberto Rosa e Sueli da Cruz Freitas. Sepultamento ontem.

Reinaldo Amâncio Araújo, 59 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Tereza Gonçalves de Araújo. Sepultamento ontem.

Robson Luiz de Farias, 39 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Dilair Pereira de Farias. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Rodrigo Otávio Schuartz, 56 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Eolo Shuartz e Luzmari Schuartz. Sepultamento ontem.

Sebastiana de Almeida, 59 anos. Profissão: salgadeiro(a). Filiação: Pedro Valeriano de Almeida e Tereza Cruz de Almeida. Sepultamento ontem.

Senji Tsuchiya, 93 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Suejine Tsuchiya e Hana Tsuchiya. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Sofia Sikora, 85 anos. Filiação: Eleonora Deda e Eleonora Deda. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Sônia dos Santos Rodrigues, 55 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Rodrigues e Ramira Amaral dos Santos. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Paranaguá, saindo da Capela Cemitério Municipal de Paranaguá.

Thaisa Lino, 30 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Paulo Sérgio Lino e Katia Xavier dos Santos Lino. Sepultamento ontem.

Thereza Kulik Galuski, 84 anos. Filiação: Albino Kulik e Maria Gavilik Kulik. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Cemitério Paroquial São Marcos.

Tiago Vinícius Mangolin Stresser, 37 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Antônio Cezar Stresser e Márcia Aparecida Mangolin Stresser. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul (PR), saindo da Capela Municipal de Rio Branco do Sul PR.

Valmir Pacheco de Castro, 80 anos. Profissão: militar. Filiação: Ivan Pacheco de Castro e Tereza Clementina de Castro. Sepultamento ontem.

Vitorino da Paz, 87 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Gonçalo Fidélis da Paz e Olímpia Rodrigues dos Santos. Sepultamento ontem.

Walbert Pereira da Silva, 65 anos. Filiação: Izaias Pereira da Silva e Maria do Livramento P da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba).

Wilson Mirando e Silva, 76 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Agenor Miranda e Silva e Acacia Miranda. Sepultamento ontem.

Yailma Elena Munoz Rossi, 75 anos. Filiação: Rafael Ernesto Munhoz Rubio e Olga Orsolina Rossi Rubio. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Vaticano / Jade.