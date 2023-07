Morreu, neste domingo (16), o menino de apenas 9 anos de idade que estava internado estado gravíssimo após ser atropelado por um motorista embriagado em Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba. O atropelamento foi na noite de sábado (15) e o menino, identificado como Wesley Cardoso de Souza, 9 anos, morreu por volta do meio dia deste domingo (16). O condutor do veículo estava alcoolizado na hora do acidente e segue internado no Hospital Evangélico Mackenzie, onde está intubado.

Segundo a Polícia Militar, todas as vítimas foram socorridas e encaminhadas para o hospital. De acordo com o Hospital Evangélico, um bebê de um ano e seis meses já teve alta, e uma criança de oito anos segue internada, e passa bem. Wesley e mais quatro pessoas estavam caminhando na rua Curitiba, no Bairro dos Estados, em Fazenda Rio Grande. Vídeo publicado pela RPC mostra o momento do atropelamento.

O padrasto foi encaminhado ao Hospital Cajuru e o estado de saúde dele não foi divulgado. Também não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da mãe da criança que morreu. Em um vídeo que foi divulgado por uma câmera residencial, mostra toda a família subindo a rua antes de ocorrer a colisão com o carro.

Wesley Cardoso de Souza, 9 anos, morreu por volta do meio dia deste domingo (16). Foto: Reprodução.

Motorista havia consumido álcool

O motorista permaneceu no local até a chegada da polícia. Ele fez o teste do bafômetro, que apontou 0,62 para ingestão de álcool. O homem foi levado escoltando para o hospital. Após a alta, ele será encaminhado para a delegacia prestar depoimento.

