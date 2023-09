Morreu, neste sábado (09), a sexta vítima do mega engavetamento na BR-277, registrado em Balsa Nova, na região metropolitana de Curitiba (RMC). Olidia Faian de Moura de 78 anos estava internada no Hospital Regional de Ponta Grossa, mas não resistiu.

O sepultamento da vítima acontece na tarde deste domingo (10) em Ivaiporã, cidade no norte do Paraná em que ela morava. Olidia deixa três filhos, com idades entre 43 e 53 anos.

Tragédia na BR-277

O acidente aconteceu no dia 2 de setembro e provocou a interdição total da BR-277, no sentido Ponta Grossa, na altura do km 137, em Balsa Nova. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao menos 50 veículos se envolveram no engavetamento. A causa do acidente ainda está sendo analisada pela PRF e investigada pela Polícia Civil (PC).

Houve uma polêmica envolvendo um fusca azul que estaria trafegando na contramão da BR-277 nas proximidades do engavetamento. Num primeiro momento o vídeo de um caminhão sugeria que o fusca estava circulando na mão contrária da via. Porém, dias depois, a PRF ressaltou que o motorista estava parado na contramão após ter rodado na pista. Relembre aqui o vídeo.

Vítimas de engavetamento na BR-277

Além de Olidia, outras cinco pessoas morreram no acidente. São elas:

Elton José Tavelli

Michael Araújo

Carla Pistune Solanho

Marcio Vieira

Jane Valeria Silva

+Leia mais! Funcionários da Rumo, empresária e casal entre as vítimas do acidente na BR-277

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná (Sesp-PR) informou que 16 vítimas ficaram feridas e foram encaminhadas a hospitais de Curitiba e Palmeira.

Foto: Reprodução/PRF.

