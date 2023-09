A Polícia Rodoviária Federal informou, na manhã deste domingo, que a BR-277 segue interditada no quilômetro 137, em Balsa Nova, região metropolitana de Curitiba, por causa de um mega engavetamento que deixou ao menos cinco mortos e dezenas veículos danificados. Ainda não há previsão de liberação da via.

Logo após o acidente 11 vítimas feridas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros em estado moderado e grave. Todas foram encaminhadas aos hospitais Evangélico e do Trabalhador, em Curitiba e Santa Casa de Palmeira. Cinco óbitos foram confirmados no local pelo IML de Curitiba, para onde os corpos foram encaminhados.

As causas do acidente estão sendo apuradas e serão apontadas pela perícia da PRF e da Polícia Científica, trabalho que avançou pela madrugada.

A PRF orienta os motoristas que não sigam ao local, a rota alternativa para o interior indicada é Araucária/Lapa/Porto Amazonas/Palmeira (BR-476, PR-427). Há equipes no trecho orientando os motoristas que seguem ao local para retornar para Curitiba, ou seguir pelo desvio sentido Araucária.

A maioria dos veículos que estavam na fila ontem foram retirados e retornaram, permanecem no local os envolvidos no acidente e os que por algum motivo não conseguem movimentar (bloqueados por sistema de rastreamento).

Bloqueios e liberações

Por volta das 10h, a PRF informou que PRF e DER seguem trabalhando na liberação da rodovia, bloqueando pista Curitiba momentaneamente para liberação de veículos de grande porte que estavam travados na serra da pista interior em meio ao acidente. Seguem um pequeno trecho na contramão e retornam à pista interior após o ponto do acidente. Pista interior segue bloqueada.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!