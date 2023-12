Moradores denunciam rua esburacada na RMC: problema já dura 10 anos!

Moradores do bairro São Dimas, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), estão sofrendo com os buracos nas ruas de saibro, que parecem aumentar cada vez que chove. Conforme a denúncia de uma moradora que prefere não se identificar, o problema é recorrente e se estende por quase dez anos.

Ela mora na Rua do Cravo, uma via sem saída, e revela que por conta dos vários desníveis da rua, os carros encontram dificuldades para passar e até raspam no chão.

LEIA TAMBÉM:

>> Governo quer reajustar ICMS pra 2024; deputados refutam “presente” e empresários ameaçam

>> Alerta de perigo para tempestade em Curitiba: meteorologia emite aviso

Outro problema reportado pela moradora é que as últimas casas da rua, que foram construídas em nível mais baixo, estão sendo invadidas pelas pedras da estrada que se movem com as fortes chuvas. De acordo com ela, essa situação já acontece há dois anos.

“Eles (prefeitura) mandam a máquina, jogam pedra, daí não passam o rolo direito e na próxima chuva as pedras descem”, comenta a moradora.

Muitos residentes da Rua do Cravo e das vias paralelas também sofrem com o problema, ligam diversas vezes para a Prefeitura de Colombo para tentar conseguir uma solução. Após seguidas ligações, uma equipe é enviada para fazer um reparo básico e de curta duração.

Inconformada com os problemas, a moradora aguarda uma solução efetiva por parte da prefeitura.

Fotos: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Buraqueira até quando?

Por meio de nota, a Secretaria de Obras e Viação de Colombo informou que está ciente da situação na Rua do Cravo. “O serviço de manutenção destas, como as outras vias públicas do município, fazem parte de um cronograma de serviços da Secretaria de Obras e Viação – programados para acontecer conforme a demanda e necessidade de cada região”.

De acordo com a prefeitura, o serviço para arrumar a Rua do Cravo está programado para acontecer nesta quinta-feira (07). A nota também acrescentou que muitas vias do município foram danificadas por conta da chuva dos últimos dias e que os reparos estão sendo realizados por equipes da Secretaria de Obras e Viação.

A prefeitura também alegou que existe a intenção de asfaltar essa rua, pois a via faz parte do Programa Primeiro Asfalto – criado com o objetivo de viabilizar a pavimentação asfáltica das ruas de Colombo.

Você já viu essas??

ALERTA! Tem em casa? Operação descobre produto falso em supermercado de Curitiba Há 119 anos em Curitiba Bar tradicional de Curitiba com mais de 100 anos tem novos donos. Como vai ficar? Especial! “O que acontece no Asa, fica no Asa”; Galeria de Curitiba é palco de lendas de arrepiar!