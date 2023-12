Alerta de perigo para tempestade em Curitiba: meteorologia emite aviso

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta laranja de tempestade, que significa perigo, válido até às 23h59 desta quarta-feira (06) em todo o Paraná, incluindo Curitiba e região metropolitana.

De acordo com o Inmet, pode chover entre 30 e 60 mm/h ou de 50 a 100 mm/dia, os ventos intensos podem chegar a 100 km/h e também há possibilidade de queda de granizo. O alerta laranja indica que a tempestade pode causar corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores e alagamentos.

Além do Paraná, o aviso também é válido para todo os territórios de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

De acordo com a previsão do tempo do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as pancadas de chuva atuam de forma bastante irregular no Paraná nesta quarta-feira (06). Pode chover mais intensidade em pontos da Grande Curitiba, no norte pioneiro e nos Campos Gerais.

Dicas para se proteger de uma tempestade

Em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Temporal em Curitiba: precisa de ajuda?

Os canais de atendimento as emergências são os telefones: 199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), 193 (Corpo de Bombeiros).

