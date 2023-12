O Grupo Ítalo fará a reinauguração da loja que marcou o ingresso da marca em Curitiba, localizada no bairro do Atuba, na terça-feira (12), a partir das 8h. Na noite anterior (11), será promovido um coquetel exclusivo para convidados. A rede que nasceu no interior do Paraná conta com 26 lojas no estado e em Santa Catarina (sendo 18 Ítalo Supermercados e 8 SuperDia Atacado).

A rede ficou famosa na cidade por ser uma das primeiras a lançar a promoção do R$ 1, noticiado à época pela Tribuna, provocando filas “quilométricas” de clientes.

Inaugurada originalmente em 2015, a unidade recebeu um investimento de R$ 3 milhões para se adequar à nova identidade visual da marca, além de uma reforma que abrangeu desde a fachada até a parte interna da loja, com a ampliação de todo o espaço de venda, em especial à área do açougue.

“O Ítalo do bairro Atuba foi a primeira loja do Grupo na capital paranaense, por isso temos um carinho especial por ela. A reforma é um agradecimento a o acolhimento recebido, um investimento necessário e justo, buscando sempre oferecer uma experiência única aos nossos clientes”, afirma Edy João Dal Berto, Presidente da Rede Ítalo de Supermercados.

Por trás do projeto estão a Brainbox (responsável pelo desenvolvimento da identidade) e a Total Varejo (especializada em varejo, à frente da aplicação e reforma). “Fechamos o ano de 2023 com chave de ouro, após quatro inaugurações e duas reformas de lojas. Além disso, teremos mais cinco projetos de novas lojas para 2024, sendo três aqui em Curitiba, com a bandeira Superdia Atacado que faz parte do grupo Ítalo”, complementa Dal Berto.

A unidade do Atuba conta com 110 colaboradores e atende a uma média de 50 mil clientes por mês. O restaurante Ítalo Gourmet, que vende cerca de 500 refeições por dia, permanecerá aberto todos os dias, das 11h30 às 15h, oferecendo um buffet grill. Além do restaurante, a loja agora apresenta a Estação de Pizza, com pizzas de fermentação longa assada na hora em forno especial, de segunda a sábado, das 17h30 às 21h30.

A loja Atuba do ìtalo fica na Rua Marechal Mascarenhas de Moraes, 1463, Atuba.

