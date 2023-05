“Uma tragédia muito grande. Meu filho era tudo para mim, para nós todos”, assim desabafou Valério Rosa Lima, pai de Matheus Ozires Beira Lima, de 18 anos, morto após ser eletrocutado em uma rua alagada, na noite de quinta-feira (4), no bairro Boqueirão, em Curitiba. A forte declaração do pai, inconsolável, foi dada o telejornal Meio Dia Paraná da RPC.

LEIA AINDA – Ex-governador Orlando Pessuti capota carro em acidente na BR-376

Segundo Valério, o filho foi pedir ajuda em um bar, para que retirassem móveis de uma casa, devido à enchente na Rua Leopólis. A forte chuva também alagou o terminal do Boqueirão. Em contato com a água, o rapaz teria encostado em um ferro quando houve a descarga elétrica.

VIU ESSA? Pista de skate alvo de “piada de mau gosto” será reformada em Curitiba

Despedida

A família é de Paranaguá, no Litoral do Paraná. O sepultamento do jovem vai ocorrer na cidade litorânea no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo, no sábado (6), às 16h.

Veja que incrível!

Tesoura de prestígio Conheça o homem que cuida da cabeleira do homem mais poderoso da política do Paraná Barbaridade! Em Curitiba tem uma pizzaria que permite escolher os sabores das 8 fatias. Veja onde fica! Mas o que é isso? Você sabia que em uma das praças de Curitiba tem um “lambe-lambe” trabalhando?