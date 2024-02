Desde às 6 horas da manhã deste sábado (24) a Avenida Victor Ferreira do Amaral, no bairro Tarumã, em Curitiba, está completamente bloqueada na altura do Viaduto do Tarumã. A interdição da via ocorre por conta da megaobra do Complexo do Viaduto do Tarumã. Nessa etapa, vão ser instaladas 16 vigas de concreto, que possuem de 30 a 43 metros e de 85 a 110 toneladas.

Por isso, como uma questão de segurança, a via foi totalmente interditada entre o Supermercado Mufatto e o Colégio Militar do Paraná. O bloqueio total deste trecho será feito em ambos os sentidos (Centro e Pinhais) e deve durar até quarta-feira (28). A mudança no trânsito também afetará temporariamente as linhas do transporte coletivo.

Em entrevista para a RPC, o secretário de Obras Públicas de Curitiba, Rodrigo Araujo Rodrigues, afirmou que existe a possibilidade de terminar essa etapa da obra antes do prazo previsto.

“É um momento importante da obra, a gente pede total atenção. E a gente pretende terminar, o prazo é de até cinco dias, mas estamos trabalhando para que a gente consiga terminar um pouco antes. Quem sabe na segunda ou na terça-feira. Mas é importante que evitem o perímetro do viaduto”, disse o secretário.

A mobilização dos equipamentos de grande porte começou na manhã de sexta-feira (23). As vigas foram construídas dentro do canteiro de obras instalado sob o viaduto. Para formarem as bases para o alargamento, as peças serão içadas do chão e elevadas até a base do viaduto, onde serão acomodadas.

Foto: Ricardo Marajó/SMCS

Quais são os objetivos das obras no Tarumã

O viaduto do Tarumã está sendo alargado para receber duas estações-tubo (uma em cada sentido) na parte superior e outras duas na parte inferior. A ação faz parte das intervenções do Complexo Tarumã, que incluem a requalificação 12 de ruas, parte delas para formar as alças de acesso ao viaduto, praças, paisagismo e iluminação. A previsão é de conclusão no segundo semestre deste ano.

No processo de alargamento do viaduto, quatro guindastes de grande porte vão ser utilizados para elevar as estruturas de concreto até a base do viaduto. Nesta fase, as vigas longarinas serão lançadas no lado direito, próximo ao Colégio Militar e à Superintendência Regional do DNIT no Paraná.

O viaduto, ao ser concluído, dobrará de tamanho. Serão construídas duas novas estruturas de mais de 12 metros cada, incorporadas à estrutura já existente, resultando em um viaduto totalmente requalificado.

Para acomodar a Estação-tubo Tarumã e a canaleta exclusiva para o transporte coletivo, será duplicado, passando de 24 metros para 50 metros, garantindo cinco pistas com faixa de ônibus, vias marginais e de tráfego local em sentidos opostos, para acesso a moradias, indústrias, comércio e serviços na região.

Na parte inferior do viaduto, será instalada a Estação Victor do Amaral, permitindo a integração dos passageiros das linhas que percorrem a ligação entre Curitiba e Região Metropolitana, especialmente Pinhais e Piraquara.

