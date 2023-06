O deputado estadual Tito Barichello (União-PR) protocolou uma notícia-crime contra a MC Mayara no 2.º Distrito Policial de Curitiba nesta quinta-feira (22). O motivo foi um vídeo em que a funkeira supostamente aparece fazendo sexo oral no namorado na Praça do Japão, no bairro Batel, em Curitiba.

A artista divulgou o vídeo em uma plataforma de conteúdo adulto, mas as imagens viralizaram. Ao tomar conhecimento do fato, Tito Barichello buscou a Polícia Civil para que a Mayara esclarecesse o ocorrido.

“Eu recebi de várias pessoas o vídeo em que ela pratica sexo oral na Praça do Japão, um local público. O Código Penal no artigo 233 prevê que praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público é crime. Ela que faça sexo em local privado, as nossas ruas não foram feitas para a realização do sexo. Daqui a pouco, os jovens irão sair da balada e farão sexo nas avenidas. Nada contra o sexo em si, mas precisamos ter valores”, disse Tito.

Com a notícia-crime realizada, a funkeira pode ser punida com detenção de três meses a um ano, ou multa. Uma audiência com a presença da MC e do próprio deputado vai ser marcada.

Nada contra o funk

O deputado Tito Barichello comentou em entrevista para a Tribuna do Paraná que não tem nada contra o funk. Em maio, a MC Pipokinha tinha três shows em Curitiba, que foram cancelados devido a repercussão do deputado que afirmou que se tivesse sexo explícito nos shows, ela seria presa.

Deputado Tito Barichello. Foto: Divulgação/ ALEP.

“A música faz parte da cultura, e é muito importante para nós. Não critico em si a música, apesar de achar de extremo mal gosto canções da Pipokinha. Eu como deputado estadual tenho a obrigação de levar limites para a sociedade, e respeitar o Código Penal. Toda situação que houver sexo em público vai ter consequência”, completou o deputado.

No Instagram Mc Mayara tem quase 50 mil seguidores. A Mc de Curitiba ficou famosa quando lançou anos atrás a música “Ai como eu to bandida”. Relembre no vídeo abaixo.

E aí, Mc Mayara?

A reportagem tenta contato com a MC Mayara para um posicionamento, mas ainda não obteve sucesso.

