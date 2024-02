A Universidade Federal do Paraná (UFPR) está com inscrições abertas para cursos de MBAs oferecidos pelo Departamento de Contabilidade e com oportunidade de bolsistas integrais. O prazo é até o dia 10 de março ou enquanto houver vagas disponíveis.

São cinco cursos disponíveis em que 10% das vagas de cada turma são destinadas a bolsistas integrais, totalizando 20 bolsas disponíveis sendo 04 para cada curso. ( MBA em ESG, MBA em Controller,MBA em Compliance Empresarial,MBA em Gestão Contábil eTributária, e MBA em Contabilidade e Finanças Corporativas.

As aulas ocorrem aos sábados, das 8h às 14h, e a carga horária de cada curso será de 360 horas. A inscrição e mais informações podem ser encontradas no site www. poscontufpr.com.br .

Nos últimos anos, os cursos tiveram mais de 100 turmas e 4 mil alunos participantes com doutores e mestres.

