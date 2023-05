Cinco ruas de Curitiba receberam seus primeiros sistemas de iluminação pública, atendendo à solicitação da comunidade local. A novidade beneficia moradores do conjunto habitacional Terra Santa, no bairro Tatuquara.

Ficaram claras e seguras, segundo a Prefeitura de Curitiba, as ruas Alberto Cominese, Francisco Raphael di Lascio, Arthur de Souza, Gustav Janzen e Delivar Tadeu de Mattos. Para acabar com a escuridão nas ruas foram instaladas 13 luminárias LED, que são mais eficientes, menos poluentes e mais econômicas, de 62W.

O inédito sistema de iluminação na região proporcionou maior segurança e bem-estar aos moradores, garantindo melhor visibilidade e reduzindo a sensação de insegurança durante a noite.

Sem precisar caminhar no escuro

Predominante residenciais, as ruas ficam em uma área com chácaras e grandes terrenos. Com as vias iluminadas ficam para trás a insegurança dos moradores que precisavam caminhar no escuro até chegar ao ponto de ônibus ou até os equipamentos sociais como escola, creche e o Clube da Gente.

Os serviços foram coordenados pelo Departamento de Iluminação da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop). Com a ação, o município contribui também para a valorização do bairro. A iniciativa faz parte das ações da Prefeitura, que busca promover melhorias em diferentes áreas da cidade.

O secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues, destacou que, ao mesmo tempo, o município avança na extensão da rede de iluminação da cidade e na modernização do parque de iluminação para assegurar eficiência energética e sustentabilidade aos bairros.

“A iluminação adequada nas ruas é fundamental para a segurança e o desenvolvimento de uma comunidade. Estamos comprometidos em levar melhorias a todas as regiões da cidade, e a Vila Terra Santa é uma área que merecia atenção especial. Continuaremos investindo em projetos que beneficiem a população e tornem Curitiba uma cidade ainda mais acolhedora e segura”, diz Rodrigues.

Modernização da rede de iluminação

O trabalho na área do Tatuquara integra as ações do município para modernizar o sistema de iluminação da cidade. Os serviços são coordenados pelo Departamento de Iluminação Pública da Smop.

A partir do segundo semestre, os serviços de iluminação pública da capital serão prestados pela Engie Soluções Cidades Inteligentes e Infraestrutura de Curitiba S.A, empresa vencedora da primeira parceria público-privada (PPP) realizada pela Prefe

