Trinta e cinco bairros de Curitiba e seis de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana, podem ficar sem água na próxima quarta-feira (21). Segundo a Sanepar, dois serviços serão realizados no sistema de abastecimento nesta data.

Um dos serviços será a higienização de uma câmara do Reservatório de Água Tratada Batel, em Curitiba, a partir das 7 horas, com previsão de término às 17 horas. O outro, será a manutenção elétrica na entrada de energia da Estação de Tratamento de Água Iguaçu, das 9 horas até as 13 horas.

A previsão é de que normalização do abastecimento ocorra de forma gradativa durante a madrugada de quinta-feira (22). Veja os bairros afetados pelos serviços:

Bairros afetados

Curitiba

Água Verde

Alto Boqueirão

Alto da XV

Batel

Bigorrilho

Boqueirão

Cajuru

Campina do Siqueira

Capão Raso

Centro

Cidade Industrial

Cristo Rei

Fanny

Fazendinha

Ganchinho

Guabirotuba

Guaíra

Hauer

Hugo Lange

Jardim Botânico

Jardim das Américas

Juvevê

Lindoia

Mercês

Novo Mundo

Pinheirinho

Portão

Prado Velho

Rebouças

Santa Quitéria

Seminário

Sitio Cercado

Uberaba

Vila Izabel

Xaxim

São José Pinhais

Academia

Cidade Jardim

Cristal

Guatupê

Ipê

São Judas Tadeu

Atendimento

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

