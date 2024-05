Pelo jeito, agora, o inverno chegou! As cobertas e as japonas vão ficar fora do armário por alguns dias. A madrugada desta sexta-feira (24), que foi de muita chuva em Curitiba e Região Metropolitana, já foi uma prévia de como deve ser o começo do dia.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar ), o avanço gradual de uma frente fria provoca pancadas de chuva e descargas elétricas em todo o Paraná ao longo desta manhã. No período da tarde a chuva perde força, mas as temperaturas vão despencar.

Alerta para mais frio chegando!

Ao longo do dia desta sexta (24) a máxima deve ser de 19ºC, porém todo o estado está sob alerta de perigo potencial para queda brusca de temperatura. O alerta Amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia considera a queda de 3ºC a 5ºC de forma repentina para alertar para o frio.

No sábado, já sem previsão de chuva, o dia amanhece com a temperatura na casa dos 8ºC, e a máxima não deve passar dos 16ºC.

No domingo fica ainda mais gelado, com mínima de 9ºC e máxima de 12ºC. E a próxima semana também vai começar com as temperaturas mais baixas.

Risco de tempestade em Curitiba?

O Paraná está com um alerta laranja de temporal que divide o estado ao meio. Curitiba, porém, não está em principio neste alerta. Lembrando que este aviso pode mudar a qualquer momento.

Alerta laranja de tempestade corta do Paraná e á válido pelo menos até às 10h de sexta-feira (24). Foto: Reprodução/Inmet.

