Duas linhas de ônibus de Curitiba foram reativadas nesta quinta-feira (14), após a reforma e abertura do viaduto do Alto Boqueirão. De acordo com a Urbanização de Curitiba (Urbs), voltaram a circular as linhas 535 – Osternack/ Boqueirão e 536 – Zoológico, que atendem 2,7 mil passageiros da capital.

Ainda segundo a Urbs, a linha 535 – Osternack/Boqueirão teve uma alteração de itinerário, em comparação ao que realizava antes do bloqueio do viaduto. A linha passa a realizar itinerário pelas Ruas Coronel Américo Welger, Nelson José Lauthart, Luiz Machura e Itaúna do Sul, trecho que hoje é atendido pela linha X03 – Boqueirão/Vila Nova, que deixa de operar.

Já a linha X03 – Boqueirão/Vila Nova será substituída pela volta da linha 536 – Zoológico, que realizará o mesmo itinerário de antes do bloqueio, do terminal Boqueirão até o Zoológico, atendendo a um pedido da população.

Também será mantido o atual percurso da linha 528 – Boqueirão/Pinheirinho, passando pelas Ruas Tijucas do Sul, Ourizona, Nova Aurora e Danilo Pedro Schreiner. Esse trecho recebeu, em novembro, pontos de parada e a linha passou a realizar embarque e desembarque.

Viaduto finalmente liberado

Viaduto do Alto Boqueirão. Foto: Ricardo Marajó / SMCS

O viaduto do Alto Boqueirão liga as Ruas João Miqueletto e Eduardo Pinto da Rocha sobre a linha férrea. O viaduto havia sido interditado em março de 2022 após apresentar anomalias estruturais e risco de colapso na estrutura e foi reativado na última quinta-feira (7). A interdição do viaduto, que durou mais de um ano e meio, provocou revolta e diversas manifestações dos moradores.

