Responsável pelo atendimento de acidentes e pela fiscalização de trânsito no trecho urbano da Linha Verde (BR-476), a Guarda Municipal de Curitiba já registrou 39 acidentes nos 22 km que atende, desde janeiro deste ano. Entre as ocorrências, sete pessoas foram flagradas e presas por embriaguez ao volante. A maior parte dos casos ocorreu nos fins de semana, durante a madrugada.

“Infelizmente temos flagrado muitos casos de condutores que insistem em beber e dirigir. Essa é uma conduta inaceitável, que causa acidentes e mortes”, diz a superintendente de trânsito, Rosangela Battistella.

Rosangela esclarece ainda que conduzir veículo sob efeito de álcool é crime, previsto no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). “Ao dirigir é preciso ter responsabilidade com a sua vida e das demais pessoas que estão no trânsito”, reforça.

O gerente do Grupamento de Trânsito da Guarda Municipal (GTran), supervisor Edison Bretas Junior, explica que as equipes dispõem de etilômetros, equipamentos capazes de verificar a presença de álcool no sangue. Em caso de flagrante, os condutores são detidos e encaminhados para a Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran).

“No momento do teste do bafômetro, o condutor que apresenta índice de álcool no sangue superior a 0,33 miligramas por litro de ar expelido é detido, deve pagar multa e tem a CNH suspensa, além de responder por crime”, esclarece.

Para os prontos-socorros

Segundo a secretária municipal de saúde, Beatriz Nadas, o estado de embriaguez ao volante traz prejuízos e compromete também a área de saúde, já que boa parte dos atendimentos a traumas graves atendidos nos prontos-socorros da cidade tem o uso do álcool como fator causal preponderante.

“Uma prova desta associação perniciosa é que, diferentemente das outras causas de atendimento de emergência, os acidentes de trânsito graves tem sua incidência aumentada nas noites de sexta e sábado, justamente quando o consumo de álcool se faz mais preponderante pela população, resultando em superlotação dos nossos serviços de emergência”, afirma a secretária.

GM na Linha Verde

Graças a um Acordo Técnico (ACT) entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Prefeitura de Curitiba, a Guarda Municipal é responsável pelo atendimento de acidentes e pela fiscalização de trânsito nos 22 km de trecho urbano da Linha Verde (BR-476), que é uma rodovia federal. A ação é inédita no país.

Para isso, os guardas municipais foram capacitados pela PRF. No fim do ano passado e janeiro deste ano, os atendimentos tiveram início de forma conjunta, em operações assistidas. Em fevereiro, a GM de Curitiba assumiu o atendimento no trecho.

