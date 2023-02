Uma briga generalizada na madrugada de terça-feira (21), em Guaratuba, no Litoral do Paraná, envolvendo Bombeiros, Policiais Militares e seguranças terceirizados deixou feridos e dois agentes presos.

Segundo informações, um bloco formado por bombeiros de folga chamado “Sungaço” estava acompanhando a passagem de um trio elétrico quando ocorreu uma confusão entre um agente e um segurança de uma empresa terceirizada contratada pela prefeitura da cidade.

Em nota, a Polícia Militar (PMPR) informou que foi acionada por conta da briga e deu orientação para que os bombeiros saíssem do local, mas o pedido não foi acatado.

“Dois policiais foram agredidos e precisaram de apoio médico. Dois bombeiros foram presos e assinaram um termo circunstanciado para serem liberados. Imagens serão analisadas para fazer o boletim de ocorrência e identificação dos responsáveis”, relatou a nota.

Já os Bombeiros informaram também por nota que quatro bombeiros militares foram parar no Pronto Socorro Municipal em Guaratuba, sendo que um deles com suspeita de traumatismo cranioencefálico moderado e segue internado em observação. “Reforçamos que o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná não possui vínculo institucional com qualquer iniciativa particular ou bloco de carnaval e repudia qualquer tipo de violência. Será instaurado um procedimento administrativo pela Corporação para apurar e esclarecer os fatos ocorridos com seus integrantes”, diz a nota. O inquérito vai ser conduzido pela Polícia Civil.

