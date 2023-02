O feriadão de carnaval chegou ao fim e nesta manhã muitas pessoas que esticaram a folia até as últimas horas podem pegar trânsito intenso para retornar para Curitiba pela BR-376, BR-277 e BR-116, rodovias que ligam Curitiba a Santa Catarina, litoral Paranaense e São Paulo, respectivamente.

No começo da manhã desta quarta-feira de cinzas o movimento era considerado tranquilo nas principais rodovias que cortam Curitiba, mas como deve ficar o trânsito ao longo do dia?

BR-376

Durante o Carnaval a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra a BR-376, previa uma elevação de até 69% no movimento, com média de veículos diária por praça acima de 58 mil veículos, no fim de semana do Carnaval. Na rodovia, o retorno a Curitiba e região deve ser movimentado.

BR-277

Na altura do km 42, área do desvio operacional, vale destacar que o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) retiraram os guindastes que trabalham nas obras de recuperação da BR-277 no Litoral, no km 41 e km 42 respectivamente. A medida visa evitar congestionamentos na rodovia durante o Carnaval.

Segundo o DER, o tempo médio de viagem de Curitiba para Paranaguá nesta manhã era de 1h14 minutos, considerado normal.

Caminhões terão restrições no feriadão

Datas e horários com restrição

BR-277 (Curitiba-Paranaguá)

Dia 22/02 (quarta-feira): Das 6h às 14h, no sentido capital

BR-376 (Paraná-Santa Catarina)



Dia 22/02 (quarta-feira): Das 6h às 14h, no sentido Paraná

Em tempo real

Trânsito agora nas estradas que cortam Curitiba

Acompanhe pelo Twitter