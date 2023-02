Um caminhão carregado com 26 toneladas de tubos de aço precisou recorrer a área de escape na manhã de segunda-feira (20),na BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Paraná. O motorista não ficou ferido. O caminhão que utilizou a área de escape estava em um comboio com outras três carretas que desciam a Serra do Mar com o mesmo tipo de carga, conforme mostram as imagens abaixo.

De acordo com a Arteris Litoral Sul, concessionária responsável pelo trecho, o motorista seguia sentido Santa Catarina quando percebeu problemas na frenagem. O veículo percorreu 40 metros na área de escape e o motorista não se feriu.

Sem restrição de caminhões

No dia do acidente a rodovia estava liberada ao tráfego de veículos de carga articulados (carretas e bitrens). Nesta quarta-feira (22), das 6h às 14h, há restrição no sentido Santa Catarina. O bloqueio busca melhorar a fluidez do trânsito nas rodovias que sofrem com interdições devido a deslizamento e obras de recuperação da pista.

Caminhão estava num comboio com outras três carretas carregadas com a mesma carga na BR-376. Foto: Reprodução/Arteris.

Quase 300 vidas salvas

Essa área de escape foi construída em 2019. Desde então, 154 veículos com usaram o local para evitar um acidente. A estimativa da concessionária que 299 vidas foram salvas.

