O Warung Beach Club, localizado na Praia Brava, na cidade de Itajaí, em Santa Catarina, pegou fogo na manhã desta quarta-feira (22). Não há informações sobre feridos. O incêndio no Warung foi de grandes proporções e quase atingiu prédios vizinhos do clube,

Segundo as primeiras informações, as chamas começaram no fundo do clube, mas em pouco tempo tomou conta de toda a estrutura. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram as labaredas, e a fumaça do incêndio pode ser avistada de diferentes bairros de Itajaí.

Os Bombeiros seguem trabalhando no controle do incêndio para evitar que as chamas não cheguem a atingir outra edificação que fica ao lado do terreno.

Warung Beach Club

O Warung é uma das baladas mais famosas de Santa Catarina com 21 anos de fundação. Chegou a ser conhecida mundialmente pelos shows e eventos com DJs de música eletrônica.

Veja que incrível