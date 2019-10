Começa a valer, nesta terça-feira (15), a tarifa reduzida da Linha Turismo para curitibanos. A partir dessa data, moradores da cidade pagam apenas R$ 4,50 para fazer o passeio nas terças, quartas e quintas-feiras, com pagamento exclusivo com cartão-transporte.

A tarifa especial, no entanto, vai somente até o dia 20 de dezembro, quando acaba a primavera. O valor – o mesmo das linhas normais do sistema de transporte da capital – é pago a cada embarque na Linha Turismo. Para os turistas, a linha permanece com o preço de R$ 50.

+Leia também: Ladrões invadem loja, arrombam cofre e levam R$ 48 mil, de vendas do Dia das Crianças

“Hoje 90% dos passageiros da Linha Turismo são de fora da cidade. A ideia é que quem mora em Curitiba também possa usar o ônibus double deck para fazer os passeios e aproveitar as belezas da capital”, diz Ogeny Pedro Maia Neto, presidente da Urbanização de Curitiba (Urbs).

A expectativa é de um aumento de 12 mil passageiros na linha por mês.

Para turistas, nada muda. Para embarcar, o passageiro adquire no próprio ônibus um cartão turismo individual, com pagamento em dinheiro de R$ 50. O ticket dá direito a embarque ilimitados na linha, em um período de 24 horas, após a sua 1ª utilização de embarque.

+Leia também: Atenção! Curitiba está sob alerta amarelo de temporal!

Regras

Pelas regras da Tarifa de Primavera, não serão permitidas utilizações repetidas no mesmo veículo – ou seja cada passageiro precisa ter um cartão usuário para validar a entrada – e sua reutilização somente estará habilitada após decorrer o tempo de 30 minutos.

A utilização só vale para pessoa física com o cartão usuário com créditos adquiridos após a publicação do decreto que estabeleceu a tarifa, em 4 de setembro.

Para o morador que deseja usar a Linha Turismo, mas que ainda não tem o cartão usuário, a Urbs disponibiliza a confecção do cartão gratuitamente na própria sede da Urbs e nas Ruas da Cidadania. Veja aqui os documentos necessários.

+Leia também: Banhistas fazem cordão humano pra resgatar afogados, mas um morre

Roteiro

A Linha Turismo é uma linha de ônibus especial que passa por 26 pontos turísticos de Curitiba. Com ela, é possível conhecer os principais parques, praças e atrações da cidade, como Jardim Botânico, Museu Oscar Niemeyer, Parque Tanguá, Ópera de Arame e Torre Panorâmica das Mercês.

Considerada uma das melhores do país, a Linha Turismo circula a cada 30 minutos, percorrendo aproximadamente 45 quilômetros em cerca de três horas.

O roteiro começa na Praça Tiradentes, mas é possível iniciar o trajeto em qualquer um dos pontos. De janeiro a agosto desse ano foram 371 mil passageiros na Linha Turismo, com picos nos meses de férias – janeiro (71,4 mil) e julho (81,4 mil).