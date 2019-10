Notícia boa para quem mora em Curitiba e nunca usou a Linha Turismo, que passa pelas principais atrações da capital paranaense. Para incentivar os moradores a usarem a linha especial, a Prefeitura de Curitiba vai permitir o uso do cartão transporte para embarque no ônibus as terças, quartas e quintas-feiras. Ou seja, os passageiros vão pagar apenas R$ 4,50. O projeto, no entanto, é por tempo determinado.

A medida está prevista em um decreto do prefeito Rafael Greca, assinado em 30 de setembro. O projeto, batizado de Primavera, se encerra quando termina a estação, em 20 de dezembro. A Urbanização de Curitiba (Urbs) estima um aumento de 12 mil passageiros na linha por mês. Não serão permitidas utilizações repetidas no mesmo veículo e sua reutilização somente estará habilitada após decorrer o tempo de 30 minutos.

A utilização só vale para pessoa física com o cartão usuário com créditos adquiridos após a publicação do decreto.

Linha especial

A Linha Turismo é uma linha de ônibus especial que passa por 26 pontos turísticos de Curitiba. Com ela, é possível conhecer os principais parques, praças e atrações da cidade. Considerada uma das melhores do país, a Linha Turismo circula a cada 30 minutos, percorrendo aproximadamente 45 quilômetros em cerca de três horas.

O roteiro começa na Praça Tiradentes, mas é possível iniciar o trajeto em qualquer um dos pontos. De janeiro a agosto desse ano foram 371 mil passageiros na Linha Turismo, com picos nos meses de férias – janeiro (71,4 mil) e julho (81,4 mil). O preço do passeio para turistas continua R$ 50. Para embarcar, o passageiro adquire um cartão turismo individual, que dá direito a embarque ilimitados na linha, em um período de 24 horas, após a sua 1ª utilização de embarque.