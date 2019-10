A partir desta quarta-feira (16), começa a valer a tarifa diferenciada – passagem de ônibus mais barata fora de horários de pico – em Curitiba. Neste primeiro momento, os passageiros poderão utilizar seis linhas de ônibus pagando apenas R$ 3,50 – R$ 1 a menos do que o valor normal da passagem. São elas: 212- Solar, 213 – São João, 214 – Tingui, 265 – Ahú-Los Angeles, 461- Santa Bárbara e 965 – São Bernardo.

Ao todo, essas linhas atendem 18 mil passageiros por dia. Lembrando que a tarifa reduzida vai valer para os horários de 9h às 11h e das 14h às 16h, somente em dias úteis e com pagamento exclusivo com o cartão-transporte. De acordo com informações da prefeitura, o objetivo é implantar gradativamente a tarifa reduzida em mais linhas de ônibus. Ao todo, 17 linhas devem oferecer o benefício ao passageiro.

As linhas escolhidas cruzam muitos bairros, têm um bom volume de passageiros e uma diferença acentuada entre o número de usuários no horário de pico e fora dele. “Todas essas linhas têm queda média de 21% a 27% nos horários entre picos, enquanto a queda média do sistema total é de 18%”, diz o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto.

Segundo o presidente da Urbs, a flexibilização da tarifa deve trazer também a diminuição da demanda nos horários de pico, o que pode gerar mais conforto para os usuários. Haverá impacto positivo na gestão operacional da frota, com melhor distribuição do uso dos veículos ao longo do dia, diminuindo a ociosidade do sistema.