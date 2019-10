Após ser aprovada na Câmara Municipal de Curitiba e sancionada pelo prefeito Rafael Greca (PMN), a chamada ‘tarifa diferenciada‘ (passagem de ônibus mais barata fora de horário de pico) já tem data para começar a valer. Será no dia 16 de outubro, com o preço de R$ 3,50 nos horários de menor movimento do transporte coletivo – nos demais horários, a tarifa vai continuar sendo R$ 4,50.

De acordo com informações do telejornal Meio Dia Paraná, da RPC, ao todo, 17 linhas de ônibus entrarão no esquema – 14 convencionais e três alimentadores. No entanto, o ‘desconto’ só vai valer para usuários que pagarem a passagem por meio do cartão-transporte – passageiros que fizeram pagamento em dinheiro continuarão desembolsando R$ 4,50 em todos os horários.

A princípio, o preço reduzido da tarifa vai valer para os horários entre 9h e 11h e das 14h e 16h, apenas em dias úteis. Anteriormente, tinha sido levantada a possibilidade de que a tarifa também fosse mais barata após 20h, porém, o horário foi retirado, pois, no entendimento da prefeitura, a medida deve servir para incentivar os curitibanos a utilizar o transporte coletivo para trabalhar e frequentar o comércio.

De acordo com a prefeitura, as 17 linhas que terão tarifas reduzidas (lista abaixo) transportam cerca de 80 mil pessoas por dia. No entanto, “todas estas linhas têm queda média de 21 a 27% nos horários entre picos, enquanto a queda média do sistema total é de 18%”, diz o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto.

O perfeito, entretanto, destaca que se trata de uma experiência, para ver se a cobrança diferenciada não afeta o equilíbrio financeiro do sistema. “Hoje já subsidiamos o sistema, com R$ 50 milhões da Prefeitura e R$ 40 milhões do Governo do Estado. Mas sendo um sucesso essa experiência, vamos ampliar para linhas de vizinhança para as regionais no futuro”, acrescenta.

Confira as linhas nas quais será implementada a passagem reduzida no dia 16 de outubro:

Linhas Alimentadoras:

212 Solar

213 São João

214 Tingui

Que ligam Santa Cândida, Bacacheri e Cabral, que transportam em média 3.200 passageiros por dia cada uma.

Linhas Convencionais:

265 Ahu/Los Angeles – 2.089 passageiros por dia

285 Juvevê/Água Verde – 4.300 passageiros por dia

380 Detran/Vicente Machado, que passa pelo Capão da Imbuia, Tarumã, Cristo Rei, Alto da XV, Centro, Batel e Seminário – 14.500 passageiros por dia

661 Lindóia e 662 Dom Ático, que passam pela Vila Lindóia, Guaíra, Parolin, Água Verde, Rebouças e Centro – 3.976 passageiros dia

666 Novo Mundo – 1.247 passageiros dia

860 Vila Sandra, que passa pela Vila Sandra, Cidade Industrial, Campo Comprido, Seminário, Batel e Centro – 14.656 passageiros dia

870 São Braz, que passa pelo São Braz, Mossunguê, Bigorrilho Campina do Siqueira e Centro – 11.221 passageiros dia

965 São Bernardo, que sai do Terminal Santa Felicidade para Vista Alegre, Mercês, São Francisco e Centro

Bilhete único

Com a nova lei, também está no radar da Urbs a criação de bilhete para uso num único dia, semana ou mês. O projeto de lei foi encaminhado em junho pela Prefeitura à Câmara Municipal e recebeu um substitutivo do vereador Bruno Pessuti, que acrescentou outras propostas que foram aprovadas pela Prefeitura. O projeto foi aprovado por unanimidade na Casa.