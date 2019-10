Um menino sem documentação e com idade entre 10 e 12 anos foi atropelado nesta manhã de quinta-feira (26), na Rua Izaac Ferreira da Cruz, ao lado do terminal de ônibus do Sítio Cercado, em Curitiba. A criança foi encaminhada ao Hospital Evangélico em estado gravíssimo com contusão no crânio e outros ferimentos.

O menino estava empinando uma bicicleta quando perdeu o equilíbrio e veio a bater em um carro Fiesta cinza. “Eu vinha pela rua e o piazinho só estava com a roda de trás da bicicleta. Aí, ele caiu com a cabeça no capô e para-choque do meu carro. Parei e chamei ajuda na hora”, relatou o motorista do Fiesta, Antônio Duarte, 66 anos.

O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) chegou no local rapidamente para atendimento ao menino. O Médico foi acionado devido a gravidade do acidente.