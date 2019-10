Nesta sexta-feira (27), Curitiba recebe o tão esperado show da banda Bon Jovi, na Pedreira Paulo Leminski. No entanto, por causa do evento, haverá bloqueios em diversas ruas nas proximidades do local do show, no bairro São Lourenço, abrangendo também ruas do Abranches e Taboão. A expectativa é de 24 mil pessoas compareçam ao evento.

O início do evento está previsto para as 20h, com show de abertura da banda Goo Goo Dolls, mas os portões se abrem já às 16h. A interrupção na circulação de veículos, entretanto, está programada para começar às 11h. Os bloqueios vão até as 2h da madrugada de sábado (28). O início e fim do bloqueio podem sofrer alteração de horário, dependendo da movimentação do público no local.

O tráfego de veículos será bloqueado nas ruas Eugênio Flor (entre Nilo Peçanha e Desembargador José Carlos Ribeiro Ribas), João Enéas de Sá (entre Nilo Peçanha e João Gava), Antônio Krainski (entre Nilo Peçanha e Benedito Correia de Freitas) e na João Gava (entre João Enéas de Sá e São Salvador). Moradores da região podem acessar as ruas bloqueadas mediante apresentação de credencial ou documento que comprove a moradia no perímetro.